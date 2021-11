Shuai Peng se objevila na dalším videu, na turnaji rozdává autogramy

Video dnes na twitter umístil šéfredaktor stranického listu Global Times, který o den dříve napsal, že Shuai Peng je v pořádku a brzy se objeví na veřejnosti.

Obavy to ale zjevně nerozptýlilo. Jeden z diskutujících se otázal, proč tedy hráčku nenechají promluvit, jiný zase navrhoval, aby její rodiče uspořádali tiskovou konferenci. Podle agentury AP však jiné podobné komentáře ze sociálních sítí mizí už záhy po zveřejnění.

Čínští představitelé aféru oficiálně nekomentovali. Ženská tenisová organizace WTA v minulých dnech pohrozila zrušením všech turnajů v Číně, podporu dvojnásobné grandslamové deblové vítězce vyjádřily také hvězdy jako Novak Djokovič nebo Serena Williamsová.

"Jsou to znepokojivé zprávy, ale důležité je, že tenisová rodina je jednotná a za Shuai Peng stojí. Snad je v pořádku," prohlásil Roger Federer.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu