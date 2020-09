Siegemundová se Zvonarevovou vyhrály čtyřhru na letošním US Open

US OPEN - Laura Siegemundová a Věra Zvonarevová ovládly hned svůj první společný turnaj a na US Open slaví titul. Německo-ruská dvojice ve finále přehrála dvakrát 6-4 nasazené trojky Nicole Melicharovou a Yi-Fan Xu. Zatímco Siegemundová si finále debla žen na grandslamech zahrála poprvé, Zvonarevová slaví třetí grandslamový triumf.

Siegemundová se Zvonarevovou po cestě do finále ztratily jediný set, a to v semifinále proti ruskému duu Anna Blinkovová, Veronika Kuděrmetovová. Německo-ruská dvojice sice v dnešním finále jednou zaváhala na podání, ale bylo to za stavu 5-1 v úvodní sadě, v níž nakonec potřebovala šest setbolů. O zisku druhého setu rozhodla brejkem z úvodního gamu.

Zatímco 32letá Siegemundová ve čtyřhře žen hrála ve finále grandslamu poprvé, i když už měla titul z mixu (US Open 2016), Zvonarevová vybojovala svou již třetí grandslamovou trofej (US Open 2006 a Australian Open 2012), dva triumfy slavila také v mixu (US Open 2004 a Wimbledon 2006).

Pro Siegemundovou, která je první německou šampionkou US Open v této soutěži po 35 letech, se jedná o šestý kariérní titul, 36letá Zvonarevová získala svou jubilejní desátou trofej. Melicharová s Xu naopak ani ve svém třetím grandslamovém finále, prvním společném, na titul nedosáhly.