Šílení fanoušci Ealaové? Pro náš sport je to skvělé, říká před vzájemným duelem Gauffová
Gauffová se letos v Dubaji už podruhé protrápila k výhře, když ve středu odvrátila tři mečboly Elise Mertensové a udolala ji po třísetové bitvě. Šlo o její vůbec první obrat z mečbolů za posledních pět let. V pozápasovém rozhovoru na kurtu pak reagovala na stále se zvětšující dav, který však nepřišel kvůli dvojnásobné grandslamové šampionce, ale především kvůli následujícímu utkání.
"Vím, že jste tu asi kvůli Alex, tak se omlouvám, že vás zdržuju," řekla s úsměvem světová čtyřka. "Pokud se nemýlím, myslím, že někteří z vás fandili i mně, a toho si moc vážím," dodala směrem k divákům, kteří se chystali na následující duel Ealaové. Ta nakonec duel se Soranou Cirsteaovou zvládla a zajistila si premiérový vzájemný duel s Gauffovou.
Filipínka je v posledních týdnech jednou z nejoblíbenějších hráčkou na okruhu, a přestože je sotva v elitní padesátce, vyprodává tribuny. Je tomu tak především na Blízkém východě. V Abú Zabí, Dauhá i zde v Dubaji je bouřlivě podporována šíleným množstvím diváků, které bychom na ostatních zápasech hledali marně.
Američanka poté řekla, že oddaní fanoušci, kteří tvoří hlučnou atmosféru, jsou pro tenis skvělý, ať už podporují, koho chtějí. "Je to velká zábava, bez ohledu na to, jestli je publikum na vaší straně, nebo ne," uvedla a připomněla zápasy, které v posledních 12 měsících odehrála proti Jasmine Paoliniové v Římě či Lois Boissonové v Paříži. "Hraji tady už mnoho let a nikdy jsem tu takhle plno neviděla, zvlášť ne v prvních kolech."
Ačkoli Ealaová nebude hrát doma v tradičním smyslu slova, rozhodně si tak připadá. V Dubaji momentálně žije více než 450 000 jejích filipínských krajanů, což tvoří přes 20 % populace města. Celkově žije ve Spojených arabských emirátech více než 700 000 Filipínců. Dvacetiletá hráčka zde i díky hlasité podpoře diváků zvládla vyhrát souboj druhého kola s členkou TOP 10 a zdejší šampionkou z roku 2024 Paoliniovou a připsala si jednu z nejcennějších výher v kariéře.
