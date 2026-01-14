Šílenost na Australian Open. Rakušan už slavil výhru, ale zapomněl pravidla a prohrál
Nejprve radost, pak obrovské zklamání. Ofner si vypracoval v super tie-breaku rozhodujícího setu luxusní náskok 7:1 a už v tomto momentě slavil vítězství a postup do finále kvalifikačních bojů probíhajícího Australian Open. Dokonce se vydal k síti podat ruku soupeři Basavareddymu.
Jenže z umpiru se žádné ohlášení konce zápasu nedočkal a právě umpirový rozhodčí ho upozornil, že se hraje až do 10 bodů. Ofner se dlouho nemohl vzpamatovat a jeho americký protivník pak snížil z 1:7 na 4:7 a následně ze 4:8 na 8:8.
Jako první se propracoval k mečbolu Basavareddy, ale využít ho nedokázal. Ofner měl pak dvě vlastní šance, avšak ani on nebyl úspěšný. Američan nakonec slavil šílený obrat a po výsledku 4:6, 6:4, 7:6 (13:11) si zajistil přímý souboj o hlavní soutěž úvodního grandslamu sezony.
"Není konec, dokud to neřekne umpirový sudí," upozornil šťastný Basavareddy po vydřené výhře. "Věděl jsem, že mám ještě čas. V super tie-breaku máte vždycky šanci, takže jsem stále věřil v postup. Samozřejmě mi pomohlo i to, že soupeř už počítal s postupem. Viděl jsem, že je pak nervózní, a snažil jsem se vrátit co nejvíc míčů do kurtu," dodal.
Je jasné, že Ofner bude takovou porážku velmi těžko a dlouho rozdýchávat a tento nezdar zařadí mezi ty nejhorší a nejvíce nepříjemné ve své kariéře. Je to další příklad, že zapomínání pravidel se nevyplácí. V hlavě už počítal s postupem a najednou se během pár vteřin musel znovu zkoncentrovat na pokračování utkání.
Ve čtvrtek tak odehraje finále kvalifikace Basavareddy a bude v něm plnit roli favorita proti Georgeovi Loffhagenovi z Velké Británie.
