Šílenost na Australian Open. Rakušan už slavil výhru, ale zapomněl pravidla a prohrál

DNES, 09:55
AUSTRALIAN OPEN - Sebastian Ofner (29) asi bude hodně dlouho rozdýchávat krutou porážku ve druhém kole kvalifikace Australian Open. Rakouský tenista totiž v rozhodujícím super tie-breaku předčasně slavil vítězství a už počítal s tím, že ve čtvrtek zabojuje o hlavní soutěž úvodního grandslamu sezony. Jenže zapomněl na pravidla a nakonec utkání s Nisheshem Basavareddym (20) prohrál.
Sebastian Ofner už slavil výhru a nakonec prohrál (© ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

Nejprve radost, pak obrovské zklamání. Ofner si vypracoval v super tie-breaku rozhodujícího setu luxusní náskok 7:1 a už v tomto momentě slavil vítězství a postup do finále kvalifikačních bojů probíhajícího Australian Open. Dokonce se vydal k síti podat ruku soupeři Basavareddymu.

Jenže z umpiru se žádné ohlášení konce zápasu nedočkal a právě umpirový rozhodčí ho upozornil, že se hraje až do 10 bodů. Ofner se dlouho nemohl vzpamatovat a jeho americký protivník pak snížil z 1:7 na 4:7 a následně ze 4:8 na 8:8.

Jako první se propracoval k mečbolu Basavareddy, ale využít ho nedokázal. Ofner měl pak dvě vlastní šance, avšak ani on nebyl úspěšný. Američan nakonec slavil šílený obrat a po výsledku 4:6, 6:4, 7:6 (13:11) si zajistil přímý souboj o hlavní soutěž úvodního grandslamu sezony.

"Není konec, dokud to neřekne umpirový sudí," upozornil šťastný Basavareddy po vydřené výhře. "Věděl jsem, že mám ještě čas. V super tie-breaku máte vždycky šanci, takže jsem stále věřil v postup. Samozřejmě mi pomohlo i to, že soupeř už počítal s postupem. Viděl jsem, že je pak nervózní, a snažil jsem se vrátit co nejvíc míčů do kurtu," dodal.

Je jasné, že Ofner bude takovou porážku velmi těžko a dlouho rozdýchávat a tento nezdar zařadí mezi ty nejhorší a nejvíce nepříjemné ve své kariéře. Je to další příklad, že zapomínání pravidel se nevyplácí. V hlavě už počítal s postupem a najednou se během pár vteřin musel znovu zkoncentrovat na pokračování utkání.

Ve čtvrtek tak odehraje finále kvalifikace Basavareddy a bude v něm plnit roli favorita proti Georgeovi Loffhagenovi z Velké Británie.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Schweini
14.01.2026 11:39
Šílenost byla i u Galana. Ten vedl v normálním TB 6:1, prohrál ho, pak hned ztratil servis a raději skrečoval
Reagovat
GaelM
14.01.2026 11:38
Šílenost je hlavně to, že na GS vůbec někdo povolil 10pTB. Vůbec se hráčům nedivím že si to občas neuvědomí, mně to prznění tenisu taky nepřijde intuitivní
Reagovat
jih
14.01.2026 11:25
Šílenost je i Tagger.
Reagovat

