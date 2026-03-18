Šílený čtvrtek v Miami. Na programu je 50 zápasů, zpoždění se pokusí dohnat i pět Čechů
Organizátorům tisícovky v Miami letos opět nepřeje počasí. Kvůli dešti museli kompletně zrušit nedělní program, během něhož měla odstartovat kvalifikace ženské dvouhry, a po dlouhém posouvání začátků utkání nakonec odpískali všechny zápasy i ve středu.
To ovlivnilo i tři české tenistky. Do hry totiž měly zasáhnout Fruhvirtová, Bejlek a Valentová. Ani jedna z nich se však na kurt nedostala a jejich duely byly přesunuty na čtvrtek. Pokud vše půjde podle plánu, čeká dnes podnik v Miami opravdu šílený den.
Pořadatelé totiž musí dohnat ohromné zpoždění. Na programu je rovných 50 zápasů a hrát se bude hned na deseti kurtech zároveň. Mimo tria českých tenistek by se dnes na dvorec měl dostat k úvodnímu zápasu i jediný nenasazený Čech v mužském pavouku Macháč. Naopak turnajovou dvaatřicítku Bouzkovou čeká už druhé kolo.
Celkem je naplánováno 24 zápasů prvního kola dvouhry mužů, 22 utkání úvodního kola žen a čtyři duely druhého kola žen. Na největším kurtu Stadium se začne v 17:00 našeho času, na dvorcích Grandstandu a Butche Buchholze odstartují zápasy v 16:00 a na ostatních se hra zahájí ještě o hodinu dříve.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře