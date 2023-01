Siniaková čtvrtou sezonu po sobě deblovým triumfem nezahájila. V Adelaide s Hunterovou prohrály až ve finále

Kateřina Siniaková a Storm Hunterová (za svobodna Sandersová) loni na trávě v Berlíně ovládly hned první společný turnaj a po triumfu sahaly i tento týden na druhé akci v australském Adelaide, ve finále ale našly své první přemožitelky.



Česko-australská dvojice po sérii sedmi výher nenašla recept na Asiu Muhammadovou s Taylor Townsendovou. Siniaková s Hunterovou prohrály první čtyři gamy zápasu a brzy prohrávaly 2-6 a 3-5. Sice se dokázaly do hry vrátit a za stavu 6-5 měly dokonce setbol, ale od té chvíle ztratily 8 z 10 výměn a americkému páru podlehly 2-6 6-7.

Doubles champs @asiamuhammad and @taylortownsend take down top seed Sanders/Siniakova 6-2, 7-6 to claim the title!#AdelaideTennis pic.twitter.com/HC4B2Cl2dd