Plíšková po devíti letech v kvalifikaci. V Adelaide nezaváhala, uspěla i Siniaková

Karolína Plíšková si do Adelaide naplánovala dva přípravné turnaje před Australian Open. Ten první se jí ale vůbec nepovedl, v úterý v úvodním utkání sezony podlehla Lotyšce Jeleně Ostapenkové jednoznačně 1-6 3-6.



Druhý turnaj musí aktuálně 31. hráčka světa zahajovat už v kvalifikaci, neboť na poslední generálku před melbournským grandslamem se přihlásilo 18 z 23 nejvýše postavených hráček ve světovém žebříčku a ani jako bývalá světová jednička nedostala divokou kartu.



Do své první kvalifikace od srpna 2014 vstoupila třicetiletá rodačka z Loun vítězstvím. O sedm let mladší Němku Jule Niemeierovou porazila 6-4 6-3, když si pomohla 15 esy. Jediný servis ztratila už ve třetím gamu, ale zareagovala okamžitým rebrejkem.



O start v hlavní soutěži se Plíšková utká s Američankou Shelby Rogersovou (h2h 1-1).



Necelé tři hodiny po nezdaru ve finále čtyřhry končícího turnaje úspěšně vstoupila do kvalifikace navazujícího podniku Kateřina Siniaková, která si s domácí outsiderkou Alexandrou Osborneovou poradila 6-0 6-4.



Také před týdnem 26letá Siniaková první kolo kvalifikace zvládla, ale do hlavní soutěže se neprodrala přes Claire Liuovou. Druhý pokus dostat se letos poprvé do hlavní soutěže bude mít v souboji s Rumunkou Anou Bogdanovou (h2h 0-2).

• WTA 500 ADELAIDE 2 •

Austrálie, tv. povrch, 826.837 dolarů

sobotní výsledky (07. 01. 2023) • Kvalifikace - 1. kolo • Kar. Plíšková (ČR) - Niemierová (Něm.) 6-4 6-3 Siniaková (ČR) - Osborneová (Austr.) 6-0 6-4