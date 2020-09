Siniaková nezvládla dohrávku se Sabalenkovou, ve Štrasburku končí ve čtvrtfinále

Kateřina Siniaková se na devíti předchozích letošních turnajích dočkala pouhých dvou výher v hlavních soutěžích. Dvě taková vítězství v řadě zaznamenala až na poslední generálce před grandslamovým French Open ve francouzském Štrasburku, kde po třísetové bitvě s Bernardou Peraovou vyřadila nasazenou sedmičku Jekatěrinu Alexandrovovou a bez týdne po jednom roce dokázala v hlavní soutěži porazit dvě soupeřky po sobě.

Na další nasazenou protivnici už však recept nenašla. Ve svém prvním čtvrtfinále od loňského srpna sice proti Aryně Sabalenkové včera hrála výborně a vedla 6-2 1-2, jenže zápas byl kvůli dešti dohráván až dnes a česká tenistka na turnajovou čtyřku nakonec nestačila 6-2 3-6 3-6.

Sabalenková se oproti včerejšímu dni herně výrazně zvedla, agresivní hra jí vycházela a Siniakové ve zbytku druhé sady povolila jen dvě hry. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Hradce Králové přesto nebyla bez šance, v rozhodujícím dějství vedla 3-1, ovšem pak možná i vinou zranění v oblasti pravého stehna, které si nechala za stavu 3-4 v útrobách stadionu ošetřovat, už neuhrála jediný game.

