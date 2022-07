Siniaková po skreči soupeřky přerušila sérii porážek, jednička Krejčíková v Budapešti vypadla

Kateřina Siniaková v neděli ve Wimbledonu získala už čtvrtý letošní titul ve čtyřhře, ve které neprohrála deset zápasů v řadě. Ve dvouhře se jí naopak nedaří; v této sezoně vyhrála na turnajích WTA jen pět utkání a k tomu přidala tři výhry v kvalifikaci.



Naposledy uspěla na French Open, od té doby skoro dva měsíce nepoznala pocit ze singlového vítězství. Sérii čtyř porážek ukončila až dnes na antuce v Budapešti, kde teprve popáté z třinácti letošních turnajů zvládl svůj úvodní zápas.



26letá rodačka z Hradce Králové měl proti Anhelině Kalininové od začátku navrch, když se brejkem ve čtvrtém gamu dostala do vedení 3-1. Za stavu 5-2 ve prospěch Češky si nechala Kalininová ošetřovat zápěstí.



"Neviděla jsem na ní nic, soustředila jsem se sama na sebe. Všimla jsem si toho, až když si zavolala fyzioterapeutku," komentovala to Siniaková v rozhovoru na kurtu.



Ukrajinská tenistka o zdravotní pauze bez problémů udržela servis a měla blízko ke snížení na 4-5, když čárový rozhodčí Siniakové proti brejkbolu nahlásil dvojchybu. Hlavní ho však po překontrolování stopy opravil a česká tenistka měla k dispozici dva nové servisy. Set pak dotáhla do vítězného konce a loňská finalistka Kalininová se rozhodla nepokračovat.



Siniaková bude o postup do čtvrtfinále usilovat ve čtvrtek proti Italce Elisabettě Cocciarettové (h2h 0-0).



Přechod z trávy na antuku naopak nezvládla Barbora Krejčíková. Nejvýše nasazená Češka hned v prvním kole podlehla 1-6 6-7 jednadvacetileté Číňance Xiyu Wang, které se povedla odveta za vyřazení z Australian Open a vzájemnou bilanci upravila na 2-1.



Krejčíková přitom po nepovedeném začátku, v němž se trápila na servisu, položila základ k obratu. Ve druhém setu se dostala do brejku a za stavu 4-2 a 40-0 měla další tři brejkboly. Ale nevyužila je, v desáté hře přišla vinou tří dvojchyb počtvrté o podání a po dvou hodinách hry pro ni soutěž skončila.



Loňská vítězka Roland Garros Krejčíková tak od konce května, kdy se vrátila po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lokte, vypadla na třetím ze čtyř turnajů po prvním zápase. Pouze na trávě v All England Clubu zaznamenala dvě výhry. Předchozí porážky utrpěla s Ajlou Tomljanovicovou, Martou Kosťukovou a Dianou Parryovou.



Před odletem na US Open Series má Krejčíková v plánu ještě turnaje v Hamburku a 'doma' na tvrdém povrchu v pražské Stromovce.







Maďarská metropole dnes viděla také ukrajinsko-ruský souboj a nejdelší zápas sezony na okruhu WTA. Ukrajinka Lesja Curenková udolala po odvrácení mečbolu a 3 hodinách a 54 minutách boje 4-6 5-7 7-5 Kamillu Rachimovovou a jako první postoupila do čtvrtfinále. V něm vyzve obhájkyni titulu Kazašku Julii Putincevovou, nebo Brazilku startující z pozice lucky losera Luisu Pigossiovou.

234 - Lesia Tsurenko has won against Kamilla Rakhimova in Budapest the longest match in the WTA Tour this season (234 minutes). Marathon.@WTA @WTA_insider pic.twitter.com/nIIxxulEoV — OptaAce (@OptaAce) July 13, 2022