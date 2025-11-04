Siniaková s Townsedovou se pomstily za dvě finálové porážky. V Rijádu jsou blízko semifinále
Siniaková, Townsendová – Dabrowská, Routliffeová 6:4, 7:6
Siniakové s Townsendovou se v úvodu zápasu vůbec nedařilo na příjmu. V sedmém gamu však předvedly skvělý game, který Češka zakončila vítězným volejem a sebraly podání Dabrowské čistou hrou. Komplikace při vlastním servisu už nepřipustily a v desáté hře při podání Townsendové sadu ukončily.
Ve druhém dějství však česko-americká dvojice začala dělat daleko více chyb, což znamenalo ztrátu servisu Siniakové ve čtvrtém gamu. Zaváhání trochu odčinila při svém dalším podání, kdy trefila tři esa a snížila na 3:5. V deváté hře při podání Routliffeové se dvojice i díky skvělému returnu Češky poprvé v tomto setu dostala k brejkbolům a hned ten první využila.
Set nakonec dospěl do tie-breaku, ve kterém začaly Siniaková s Townsendovou vedením 2:0, tento malý náskok však hned ztratily. Ve zbytku zkrácené hry ale už byly lepší, vyhrály ji poměrem 7:3 a podařilo se jim proti Dabrowské s Routliffeovou uspět poprvé po dvou porážkách v řadě. Vzájemnou bialnci tak srovnaly na 2:2.
Češka s Američankou hrály loni v Rijádu svůj první společný Turnaj mistryň a hned se dostaly až do finále, ve kterém podlehly právě svým dnešním soupeřkám. Kanadsko-australské dvojici oplatily hned dvě důležité porážky, letos na ně nestačily taktéž v boji o titul na US Open. Vůbec poprvé se tyto dva páry střetly mimo finále, loni ve Wimbledonu uspěla Siniaková s Townsendovou ve dvou tie-breacích.
Druhé nasazené tak udělaly velmi důležitý krok k postupu do semifinále, které si mohou zajisti už dnes. Aktuálně mají ve skupině bilanci 2:0 a večer budou ještě doufat ve výhru Timei Babosové a Luisi Stefaniové, které v úvodním zápase porazily, proti ruské dvojici Miře Andrejevové a Dianě Šnajderové.
Postup je skoro doma a ze druhé skupiny je těžké si vybírat, jsou tam tři hodně kvalitní páry. Možná by teď paradoxně byly nejhratelnější Italky, Paolini už musí být dost vyšťavená...
Aryna je blázen, že do toho jde
Jde o velmi cenné vítězství hlavně z psychologického hlediska. SinTown dokázaly vyhrát i když se hlavně Katce moc nedařilo a nedopustily třetí porážku proti těmto nebezpečným soupeřkám na velkém turnaj za sebou ...