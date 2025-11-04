Siniaková s Townsedovou se pomstily za dvě finálové porážky. V Rijádu jsou blízko semifinále

DNES, 12:00
Aktuality 35
TURNAJ MISTRYŇ - Kateřina Siniaková (29) se svou deblovou parťačkou Taylor Townsendovou (29) si ve svém druhém zápase na Turnaji mistryň v Rijádu poradily po setech 6:4, 7:6 s Garbrielou Dabrowskou (33) a Erin Routliffeovou (30), s kterými zde prohrály loni ve finále a nestačily na ně ani v boji o titul na letošním US Open. Česko-americký pár tak udělal velký krok k postupu do semifinále, které si může zajistit už dnes.
Profily hráčů (7)
Dabrowski Gabriela
Routliffe Erin
Townsend Taylor
Siniaková Kateřina
Siniaková s Townsendovou v Rijádu (@ Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Siniaková, Townsendová – Dabrowská, Routliffeová 6:4, 7:6

Siniakové s Townsendovou se v úvodu zápasu vůbec nedařilo na příjmu. V sedmém gamu však předvedly skvělý game, který Češka zakončila vítězným volejem a sebraly podání Dabrowské čistou hrou. Komplikace při vlastním servisu už nepřipustily a v desáté hře při podání Townsendové sadu ukončily.

Ve druhém dějství však česko-americká dvojice začala dělat daleko více chyb, což znamenalo ztrátu servisu Siniakové ve čtvrtém gamu. Zaváhání trochu odčinila při svém dalším podání, kdy trefila tři esa a snížila na 3:5. V deváté hře při podání Routliffeové se dvojice i díky skvělému returnu Češky poprvé v tomto setu dostala k brejkbolům a hned ten první využila.

Set nakonec dospěl do tie-breaku, ve kterém začaly Siniaková s Townsendovou vedením 2:0, tento malý náskok však hned ztratily. Ve zbytku zkrácené hry ale už byly lepší, vyhrály ji poměrem 7:3 a podařilo se jim proti Dabrowské s Routliffeovou uspět poprvé po dvou porážkách v řadě. Vzájemnou bialnci tak srovnaly na 2:2.

Češka s Američankou hrály loni v Rijádu svůj první společný Turnaj mistryň a hned se dostaly až do finále, ve kterém podlehly právě svým dnešním soupeřkám. Kanadsko-australské dvojici oplatily hned dvě důležité porážky, letos na ně nestačily taktéž v boji o titul na US Open. Vůbec poprvé se tyto dva páry střetly mimo finále, loni ve Wimbledonu uspěla Siniaková s Townsendovou ve dvou tie-breacích.

Druhé nasazené tak udělaly velmi důležitý krok k postupu do semifinále, které si mohou zajisti už dnes. Aktuálně mají ve skupině bilanci 2:0 a večer budou ještě doufat ve výhru Timei Babosové a Luisi Stefaniové, které v úvodním zápase porazily, proti ruské dvojici Miře Andrejevové a Dianě Šnajderové.

Výsledky Turnaje mistryň

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

35
Přidat komentář
com
04.11.2025 16:39
Blbka no Už se o ni dlouho nepsalo, tak na sebe zas musi upozornit

https://www.sport.cz/clanek/tenis-fanousci-ji-vypiskali-ted-americka-tenistka-shani-partnera-ukaz-konto-a-nelzi-o-rozmerech-5329691
Reagovat
Sinuhet1
04.11.2025 16:43
Reagovat
subaru
04.11.2025 16:30
Znáte někdo, prosím, postupová pravidla?
Reagovat
com
04.11.2025 16:31
postupuji 2 nejlepsi páry
Reagovat
subaru
04.11.2025 16:43
To vím, ale jak se přesně určí pořadíco rozhoduje?
Reagovat
aligo
04.11.2025 16:47
Podle toho, jak to jaký pár odehraje
Reagovat
tommr
04.11.2025 17:08
rozhodují nejdřív zápasy, pak sety a nakonec % vyhraných her ...
Reagovat
lana
04.11.2025 17:20
Pokud budou mít dva týmy stejný počet setů, měl by rozhodnout výsledek jejich vzájemného zápasu.
Reagovat
GaelM
04.11.2025 16:13
Hrozilo to opět ztrátou druhého setu a loterií, ale tentokrát se SinTown dokázaly včas oklepat. Proti těmto soupeřkám je to ještě cennější, vzájemné souboje jsou vždycky těsné, o pár míčích.

Postup je skoro doma a ze druhé skupiny je těžké si vybírat, jsou tam tři hodně kvalitní páry. Možná by teď paradoxně byly nejhratelnější Italky, Paolini už musí být dost vyšťavená...
Reagovat
Liverpool22
04.11.2025 16:43
smile
Reagovat
aligo
04.11.2025 16:48
Ale tady na TM hraje poměrně krátké zápasy, tak nevím, zas tak vyšťavená být nemusí
Reagovat
subaru
04.11.2025 15:19
No postoupí holky, pokud rozhodují vzájemné zápasy, i když prohrají 4:6, 6:7. Pozítří. A dnes vyhraje Andrejeva.
Reagovat
GaelM
04.11.2025 16:18
Já tipuju že Rusky ani nevyhrajou, Babos+Stefani hrají závěr sezóny hodně dobře. Jsou zkušené a už i docela sehrané, na turnajích je obvykle vyřazují až páry z absolutní špičky.
Reagovat
subaru
04.11.2025 16:24
Ale jsou to střelkyně Rusky na returnu i servisu. Budou hrát na rozhodující úder.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.11.2025 16:28
pomohlo by, kdyby hrály na 3sety?
Reagovat
subaru
04.11.2025 16:50
No to je co nevím. Pokud vyhrají Rusky 2:1 dnes, tak když pozítří porazí Dabrowski Babos, tak to nic neřeší. Musí uhrát Katka set.
Reagovat
aligo
04.11.2025 15:04
Oficiálně potvrzeno : 28. prosince se v Dubaji odehraje bitva pohlaví mezi Nickem Kyrgiosem a Arynou Sabalenkou.
Aryna je blázen, že do toho jde
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.11.2025 15:11
Nick nenastoupí nebo odstoupí
Reagovat
Mantra
04.11.2025 15:40
prachy
Reagovat
tommr
04.11.2025 14:58
Dneska to dlouho vypadalo že se bude opakovat průběh zápasu proti Babos/Stefani. SinTown se ale naštěstí tentokrát probraly už ve druhém setu za stavu 2:5. Nedovolily soupeřkám set dopodávat a v TB je poměrně jasně přehrály ... smile
Jde o velmi cenné vítězství hlavně z psychologického hlediska. SinTown dokázaly vyhrát i když se hlavně Katce moc nedařilo a nedopustily třetí porážku proti těmto nebezpečným soupeřkám na velkém turnaj za sebou ...
Reagovat
HAJ
04.11.2025 15:11
Jo, bylo vidět, že se jim proti DabRou špatně hraje. Oni jsou to vyložené deblistky a cpou se hned na síť, na té jsou opravdu obě výborné a dostávají soupeřky pod velký tlak. Je to pro SinTown velice cenné vítězství. Patří jim gratulace.
Reagovat
Liverpool22
04.11.2025 16:42
smile smile
Reagovat
com
04.11.2025 14:42
smilesmilesmile
smilesmilesmile
smilesmilesmile
Reagovat
tommr
04.11.2025 14:12
Zatím to probíhá stejně jako jejich první zápas: dobrej první set ale kolaps ve druhým ...
Reagovat
anton77
04.11.2025 14:17
Tak nedává to Katka, Taylor se snaží, ale sama na to nestačí
Reagovat
HAJ
04.11.2025 14:17
Ten druhý je od SinTown bohužel opravdu zatím špatný
Reagovat
com
04.11.2025 14:42
ale jdi ty brepto
Reagovat
HAJ
04.11.2025 14:46
Brepta jsi Ty, psal jsem zatím, kdy byl stav 2:5 Od stavu 2:5 se zvedly
Reagovat
tommr
04.11.2025 14:52
jj dneska se naštěstí probraly už na konci druhého setu ...
Reagovat
The_Punisher
04.11.2025 14:54
Napětí být muselo. Gratulace!
Reagovat
subaru
04.11.2025 13:59
Držme palce. Aby nebyl STB
Reagovat
HAJ
04.11.2025 14:10
No, bohužel Kačka to Své podání vůbec nezvládla.
Reagovat
The_Punisher
04.11.2025 13:54
Tak první set za námi, super! (:
Reagovat
tommr
04.11.2025 12:55
Dneska se ukáže jestli jsou SinTown skutečné jedničky nebo ne. Prohrát s Dabrowski/Routliffe potřetí za sebou by byla potupa ...
Reagovat
Mantra
04.11.2025 13:34
potupa ne, jen by se ukázalo, že nejsou momentálně na stejné vlně a možná i to, že nejsou prostě lepší? Vždyť ty body jsou nasbírané nějak, kdyby se dělal žebříček dvojic, které hráli v jedné sezoně stejné turnaje...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist