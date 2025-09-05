Siniaková s Townsendovou předvedly slabý výkon a třetí společný grandslam nezískaly
Siniaková/Townsendová – Dabrowská/Routliffeová 4:6, 4:6
Siniaková a Townsendová hrály v New Yorku skvěle a cestou do finále neztratily ani set. Pomáhalo jim i domácí prostředí Američanky. Letos na grandslamech triumfovali v Melbourne, uhrály čtvrtfinále v Paříži a ve Wimbledonu se loučily v semifinále. Před US Open sice žádný přípravný turnaj nehrály, to však nijak jejich výkonnost neovlivnilo.
Jejich soupeřky Dabrowská s Routliffeovou během turnaje prohrály dva sety, ve druhém kole a ve čtvrtfinále. Na Australian Open skončily v semifinále a ve Wimbledonu vypadly ve čtvrtfinále. V Paříži nehrály. Narozdíl od nasazených jedniček se spolu připravovaly na tisícovce v Cincinnati, kde si došly pro titul.
Turnajové jedničky si po hodu mincí zvolily příjem a nechaly soupeřky podávat. To se jim nevyplatilo. V šesté hře ztratily podání Siniakovové, následně nevyužily dva brejkboly a prohrávaly už 2:5. V deváté hře se jim podařilo sebrat podání Routliffeové a snížit na rozdíl jediné hry. Česká hráčka však i kvůli dvojchybě nezvládla vyhrát své podání a dvojice poprvé v turnaji ztratila set.
Favoritkám se nadařilo ani v úvodu druhého dějství. Američanka poprvé v zápase selhala na podání, na příjmu se jim stále nedařilo a prohrávaly už 0:3. V tu chvíli však zabraly, prolomily podání Dabrowské a i díky chybám soupeřek srovnaly. Ve velmi dlouhém osmém gamu při podání Siniakové odvrátily brejkbol a rychlým podáním Češky proměnily až sedmý gamebol.
Poslední dvě hry však patřily kanadsko-novozélandské dvojici, která po hodině a půl proměnila hned první mečbol. Získaly tak svůj teprve druhý grandslamový triumf, znovu na US Open, kde kralovaly i před dvěma lety. Siniakové s Townsendovou oplatily finálovou porážku z loňského Wimbledonu.
Češka marně bojovala o svůj 11. grandslam z ženské čtyřhry, většinu získala vedle krajanky Barbory Krejčíkové. Američanka s jinou soupeřkou takto prestižní podnik nevyhrála. Společně ve finále grandslamu prohrály poprvé. Siniaková letos získala titul i ve Wimbledonu, kde se Semem Verbeekem ovládli mix.
A ti, co je za jeden nepovedený zápas zašlapávají 3 m pod zem ať se na sebe podívají, jestli se jim vše v životě povedlo