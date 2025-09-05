Siniaková s Townsendovou předvedly slabý výkon a třetí společný grandslam nezískaly

DNES, 18:13
US OPEN - Kateřina Siniaková (29) a Taylor Townsendová (29) na US Open třetí společný grandslamový titul nezískaly. Turnajové jedničky a vítězky loňského Wimbledonu a letošního Australian Open ve finále prohrály 4:6, 4:6 s Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou (33) a Erin Routliffeovou (30) z Nového Zélandu, které v New Yorku kralovaly i před dvěma lety.
Siniaková s Townsendovou jsou ve finále favoritkami (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Siniaková/Townsendová – Dabrowská/Routliffeová 4:6, 4:6

Siniaková a Townsendová hrály v New Yorku skvěle a cestou do finále neztratily ani set. Pomáhalo jim i domácí prostředí Američanky. Letos na grandslamech triumfovali v Melbourne, uhrály čtvrtfinále v Paříži a ve Wimbledonu se loučily v semifinále. Před US Open sice žádný přípravný turnaj nehrály, to však nijak jejich výkonnost neovlivnilo.

Jejich soupeřky Dabrowská s Routliffeovou během turnaje prohrály dva sety, ve druhém kole a ve čtvrtfinále. Na Australian Open skončily v semifinále a ve Wimbledonu vypadly ve čtvrtfinále. V Paříži nehrály. Narozdíl od nasazených jedniček se spolu připravovaly na tisícovce v Cincinnati, kde si došly pro titul.

Turnajové jedničky si po hodu mincí zvolily příjem a nechaly soupeřky podávat. To se jim nevyplatilo. V šesté hře ztratily podání Siniakovové, následně nevyužily dva brejkboly a prohrávaly už 2:5. V deváté hře se jim podařilo sebrat podání Routliffeové a snížit na rozdíl jediné hry. Česká hráčka však i kvůli dvojchybě nezvládla vyhrát své podání a dvojice poprvé v turnaji ztratila set.

Favoritkám se nadařilo ani v úvodu druhého dějství. Američanka poprvé v zápase selhala na podání, na příjmu se jim stále nedařilo a prohrávaly už 0:3. V tu chvíli však zabraly, prolomily podání Dabrowské a i díky chybám soupeřek srovnaly. Ve velmi dlouhém osmém gamu při podání Siniakové odvrátily brejkbol a rychlým podáním Češky proměnily až sedmý gamebol.

Poslední dvě hry však patřily kanadsko-novozélandské dvojici, která po hodině a půl proměnila hned první mečbol. Získaly tak svůj teprve druhý grandslamový triumf, znovu na US Open, kde kralovaly i před dvěma lety. Siniakové s Townsendovou oplatily finálovou porážku z loňského Wimbledonu.

Češka marně bojovala o svůj 11. grandslam z ženské čtyřhry, většinu získala vedle krajanky Barbory Krejčíkové. Američanka s jinou soupeřkou takto prestižní podnik nevyhrála. Společně ve finále grandslamu prohrály poprvé. Siniaková letos získala titul i ve Wimbledonu, kde se Semem Verbeekem ovládli mix.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
45
The_Punisher
05.09.2025 20:03
Finále je ale určitě velmi dobrý výsledek. Poučení ale pro obě je dost zásadní: hrát během roku více společných turnajů. Tento rok se to dost projevilo.
Alien
05.09.2025 19:59
A není to jedno?
Otmar
05.09.2025 19:58
No to byla špaténka, jen to hvízdlo. Ve 2.setu to začala prznit i Taylor zbytečnými předčasnými přeběhy a soupeřky hrály do prázdna. Porážka, bohužel, zasloužená ale řekněme taky, že soupeřky hrály velmi dobře a Erin jsem tak dobře hrát snad ještě neviděl. Škoda, mrzí mě to!
Dobry-den
05.09.2025 19:57
Ostuda. Psychiaková/Clownsend selhaly na plné čáře.
vojta912
05.09.2025 20:00
Úroveň nedělní ligy důchodců
HAJ
05.09.2025 20:03
Se jim zkus postavit a uvidíš, i když asi nejsi důchodce.
PetaM
05.09.2025 19:55
Katka nám i světu dnes ukázala, proč nebyla pozvána na smíšenou čtyřhru. A zaslouženě.
vojta912
05.09.2025 20:00
Hlavně že kňučela do médií
HAJ
05.09.2025 20:00
No, to určitě Kvůli jednomu utkání, ji pošleš do šrotu. Bych chtěl vidět, co jsi psal, když vyhrávala.
vojta912
05.09.2025 20:03
Neco u russce z Gradce a ze čtyřhra nikoho nezajímá
vojta912
05.09.2025 19:54
Tolik slz až se v Gradci skoro Labe rozlilo
hanz
05.09.2025 19:54
No, Sini a Taune?
frenkie57
05.09.2025 19:50
No tak nic,teda. Ale je třeba sportovně přiznat, že soupeřky byly lepší, více ten titul chtěly a také chtěly holkám vrátit porážku z Wimblu. Plochajda Routliffe dnes vládla, nejenom te míč na MB byl perfektní.
Preview.lover
05.09.2025 19:50
Komentátor teď dobře poukázal na to, že při losu možná měly radši zvolit podání
tommr
05.09.2025 19:52
jj oba sety prohrály jak přes kopírák když neudržely podání za stavu 4:5. V prvním setu Katka , ve druhým TT ...
GaelM
05.09.2025 19:48
Nedá se nic dělat, aspoň to nebylo o pár míčích, SinTown byly horší skoro celou dobu. Škoda, od druhého setu SF to nějak nebyly ony. Ale i tak další povedený turnaj Šance na odvetu přijde na TM.
com
05.09.2025 19:50
to urcite.. Uz loni s nima na TM prohraly, ted US Open, dalsi TM bude nasledovat
HAJ
05.09.2025 19:56
Souhlas. Soupeřky byly dnes lepší a zvláště Routliffe hrála opravdu vynikající zápas. U SINTOWN se střídavě nedařilo jedné nebo druhé anebo oběma. Nepodařený zápas, ale ne turnaj, ten bych hodnotil podařeně.
A ti, co je za jeden nepovedený zápas zašlapávají 3 m pod zem ať se na sebe podívají, jestli se jim vše v životě povedlo
com
05.09.2025 19:48
tommr
05.09.2025 19:47
Siniaková si dneska s Townsend nemá co vyčítat. Obě hrály příšerně a po zásluze prohrály s lepším týmem ...
The_Punisher
05.09.2025 19:46
Tommre, já jsem Ti říkal, že je ve finále nechci :( škoda ... ale asi zasloužená prohra.
tommr
05.09.2025 19:48
dneska by SinTown prohrály s každým ...
jih
05.09.2025 19:45
No fujtajbl teda... .
Mantra
05.09.2025 19:41
Skupiny. Světové
PTP
05.09.2025 19:20
Dokud se zpívá, ještě se neumřelóóó...
frenkie57
05.09.2025 19:13
Teď už začala chybovat i Taylor, 0:3, je prakticky hotovo.
Liverpool22
05.09.2025 19:24
3:3 smile smile smile
tommr
05.09.2025 19:13
SinTown hrajou čím dál tím hůř. Šílený chyby teď pro změnu dělá hlavně TT ...
Vladimir
05.09.2025 19:12
Ta Novozélanďanka se mi vůbec nelíbí.
PTP
05.09.2025 19:28
Erin "Nulky" Routliffe má dobrej rozsah
com
05.09.2025 19:11
tak už nejspis konecna
PTP
05.09.2025 19:07
Tahle bída je už v ceně lístku za 20000 USD nebo se to platí zvlášť?
Vladimir
05.09.2025 19:09
Divák může dát dýško podle toho, jak byl spokojen.
The_Punisher
05.09.2025 19:10
Nestraš
com
05.09.2025 18:58
Siniačka dvojchyba a hned na to set point.. No ja nevim jak vy, ale me se už navaluje
tommr
05.09.2025 18:57
SinTown si schovaly nejhorší výkon na turnaji na finále. Katka je bezkonkurenčně nejhorší na kurtu ...
Otmar
05.09.2025 19:03
Bohužel, doslova a do písmene pravda. Return z jejich strany je pohroma, hrozné!
The_Punisher
05.09.2025 18:57
Omg :(
PTP
05.09.2025 18:53
Trochu toho vkusného tommringu a vono to snad půjde ...
aligo
05.09.2025 18:51
Vůbec jim to nejde
com
05.09.2025 18:53
ale uz rebrejkly.. uff smile
com
05.09.2025 18:58
GaelM
05.09.2025 18:44
Katka zatím nejslabší na kurtu, bohužel Celkově pokračuje zhoršený dojem z jejich hry ze SF zápasu, není to ono. Jako by jim najednou došlo že už hrají o hodně, ale u takhle zkušených hráček je to nečekané.
PTP
05.09.2025 18:37
Zatím plócho.
com
05.09.2025 18:37
už prohrávaj
