Siniaková s Townsendovou rozdrtily nebezpečnou dvojici. V Indian Wells prolétly do čtvrtfinále
Siniaková/Townsendová – Alexandrovová/Keninová 6:1, 6:2
Siniakové se letos v Indian Wells náramně daří. V singlu otočila duely s Keninovou i Fernandezovou a postoupila do osmifinále. V deblu hrají společně s Townsendovou skvěle, suverénně zvládly i druhý zápas a jsou mezi nejlepší osmičkou. Česká hráčka své soupeřce z prvního kola dvouhry odvetu nepovolila a domácí grandslamovou šampionku vyřadila i ve čtyřhře, stejně jako loni.
Česko-americká dvojice získala hned úvodní podání soupeřek, rychle vedla 3:0 a náskok už nepustila. V šesté hře přidaly favoritky další brejk a Alexandrovová s Keninovou nakonec v úvodní sadě uhrály pouze jeden game.
Siniaková s Townsendovou pokračovaly v dominanci i ve druhém dějství. Opět šly jako první do vedení o brejk a vlastní servis neztratily ani tentokrát. Podruhé vzaly soupeřkám servis v sedmém gamu, zápas následně dopodávaly a na postup potřebovaly pouze hodinu.
Alexandrovová s Keninovou sice nejsou žádnými deblovými specialistkami, ale obě se čtyřhře věnují poměrně často a dokážou v ní být velmi nebezpečné. Ruska v deblu triumfovala na únorovém podniku v Abú Zabí. Američanka si loni zahrála například čtvrtfinále Wimbledonu, finále ve Washingtonu a semifinále tisícovky v Montrealu.
Češka s Američankou, s kterou letos odehrála zatím jen Australian Open, tak suverénně prolétly do čtvrtfinále a jediná výhra je dělí od zopakování loňského výsledku. Minulý rok padly v semifinále po obrovské bitvě 8:10 v závěrečném super tie-breaku s pozdějšími vítězkami Asiou Muhammadovou a Demi Schuursovou.
Jejich dalšími soupeřkami budou vítězky duelu mezi dvojicemi Eri Hozumiová, Fang-Hsien Wu a Ellen Perezová, Schuursová.
