Siniaková s Townsendovou rozdrtily nebezpečnou dvojici. V Indian Wells prolétly do čtvrtfinále

DNES, 07:45
INDIAN WELLS - Kateřina Siniaková (29) se svou parťačkou Taylor Townsendovou (29) pokračují na tisícovce v Indian Wells v suverénních výkonech a snadno si poradily s nebezpečnou dvojicí. Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou s Američankou Sofií Keninovou smetly 6:1, 6:2 a za hodinu hry postoupily do čtvrtfinále.
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou jsou v Indian Wells ve čtvrtfinále (@ Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia)

Siniaková/Townsendová – Alexandrovová/Keninová 6:1, 6:2

Siniakové se letos v Indian Wells náramně daří. V singlu otočila duely s Keninovou i Fernandezovou a postoupila do osmifinále. V deblu hrají společně s Townsendovou skvěle, suverénně zvládly i druhý zápas a jsou mezi nejlepší osmičkou. Česká hráčka své soupeřce z prvního kola dvouhry odvetu nepovolila a domácí grandslamovou šampionku vyřadila i ve čtyřhře, stejně jako loni.

Česko-americká dvojice získala hned úvodní podání soupeřek, rychle vedla 3:0 a náskok už nepustila. V šesté hře přidaly favoritky další brejk a Alexandrovová s Keninovou nakonec v úvodní sadě uhrály pouze jeden game.

Siniaková s Townsendovou pokračovaly v dominanci i ve druhém dějství. Opět šly jako první do vedení o brejk a vlastní servis neztratily ani tentokrát. Podruhé vzaly soupeřkám servis v sedmém gamu, zápas následně dopodávaly a na postup potřebovaly pouze hodinu.

Alexandrovová s Keninovou sice nejsou žádnými deblovými specialistkami, ale obě se čtyřhře věnují poměrně často a dokážou v ní být velmi nebezpečné. Ruska v deblu triumfovala na únorovém podniku v Abú Zabí. Američanka si loni zahrála například čtvrtfinále Wimbledonu, finále ve Washingtonu a semifinále tisícovky v Montrealu.

Češka s Američankou, s kterou letos odehrála zatím jen Australian Open, tak suverénně prolétly do čtvrtfinále a jediná výhra je dělí od zopakování loňského výsledku. Minulý rok padly v semifinále po obrovské bitvě 8:10 v závěrečném super tie-breaku s pozdějšími vítězkami Asiou Muhammadovou a Demi Schuursovou.

Jejich dalšími soupeřkami budou vítězky duelu mezi dvojicemi Eri Hozumiová, Fang-Hsien Wu a Ellen Perezová, Schuursová.

Výsledky čtyřhry žen na turnaji WTA 1000 v Indian Wells

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
