Siniaková si v Bad Homburgu po více než třech letech zahraje o titul. Ve finále může narazit na Kvitovou

Kateřina Siniaková ještě nedávno procházela dlouhou krizí, ale s příchodem antuky se herně zvedla a zahrála si čtvrtfinále v Istanbulu, semifinále v Parmě (první semifinále na okruhu WTA od léta 2019) a třetí kolo grandslamového French Open.

Pětadvacetileté Češce se daří i na trávě. Pro generálku před Wimbledonem zvolila nový podnik v německém Bad Homburgu, kde vyřadila Varvaru Gračevovou, ve třech setech nasazenou Jessicu Pegulaovou a v dnešních zápasech porazila 7-5 6-4 domácí nasazenou osmičku Lauru Siegemundovou, které oplatila pět let starou finálovou porážku z finále v Bastadu, a 6-2 6-4 nasazenou Španělku Saru Sorribesovou.

Siniakové se v úvodním dějství dvakrát nepodařilo uhájit náskok brejku, ovšem v koncovce měla navrch. V podobném duchu se nesla i druhá sada, v níž dvakrát nepotvrdila brejk, ale od stavu 3-2 si své podání už pohlídala a za hodinu a tři čtvrtě slavila postup. O pár hodin později nabídla Sorribesové jediný brejkbol, Španělka srovnala na 2-2, nicméně pak už měla zase navrch Siniaková.

Siniaková tak postoupila do svého šestého finále, prvního od ledna 2018 a premiérového na trávě. O svůj třetí titul (Shenzhen a Bastad 2017) si může zahrát s krajankou Petrou Kvitovou.

