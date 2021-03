Siniaková smetla Flipkensovou a poprvé v sezoně vyhrála zápas v hlavní soutěži. Martincová se přiblížila Top 100

Kateřina Siniaková z prvních pěti zápasů v roce 2021 vyhrála jeden v kvalifikaci ve třech setech proti hráčce ze druhé světové stovky Rumunce Monice Niculescuové.



První letošní výhru v hlavní soutěži a zároveň zápas bez prohraného setu si připsala dnes na úvod halového turnaje WTA 500 v Petrohradu. Zápas na okruhu WTA vyhrála dokonce poprvé od konce loňského září, kdy si zahrála 3. kolo na Roland Garros.



24letá Češka v Rusku začala jednoznačnou výhrou 6-1 6-2 nad 35letou Kirsten Flipkensovou. Siniaková se dopustila jen devíti nevynucených chyb a po hodině proměnila krásným bekhendem po lajně přesně do rohu kurtu hned první mečbol. O 11let starší Belgičance oplatila porážku z loňského Cincinnati.



Rodačka z Hradce Králové, jež má po svém otci ruské kořeny a pozápasový rozhovor poskytla v ruštině, se výhry dočkala jen dva dny poté, co minulý týden podlehla zákeřné nemoci její dlouholetá kondiční trenérka a bývalá úspěšná běžkyně Helena Fuchsová.



"Na kurt jsem nenastupovala těžce. Řekla jsem si, že tam nechám všechno pro Helču. Ona by to chtěla, abych bojovala dál a rvala se, jako se rvala vždycky ona," řekla Siniaková Radiožurnálu.



Uvítala, že zápas měla až dnes a ne v pondělí. "To bylo těžké, když mi přišla nějaká zpráva a prohlížela jsem si naše fotky, tak mi bylo hrozně smutno. Bylo těžké připustit si, že už ji neuvidím. Jsem ráda, že jsem vyhrála a teď zkusím co nejvíc bojovat pro ni, protože to by určitě chtěla," dodala.







V Petrohradu hraje 69. hráčka světa Siniaková pošesté a teprve podruhé se dostala přes první kolo. V roce 2018 vypadla ve čtvrtfinále s tehdejší obhájkyní titulu Kristinou Mladenovicovou a právě na Francouzku mohla narazit v boji o vyrovnání svého petrohradského maxima.



Sedmá nasazená Mladenovicová ale dnes nezvládla svůj úvodní zápas, když podlehla 7-6 1-6 1-6 domácí Margaritě Gasparjanové. 26leté Rusce se tak povedla odveta za dva týdny starou porážku z Lyonu a může se chystat na čtvrtý vzájemný duel se Siniakovou.







Vstup do turnaje večer zvládla také Tereza Martincová, která porazila 6-0 4-6 6-4 Švýcarku Stefanii Vögeleovou, když na sedm brejků spotřebovala 23 brejkbolů, a na jedinou výhru se přiblížila dlouho cílenému premiérovému posunu do Top 100.



V cestě do elitní stovky 26leté Češce stojí už 'jen' domácí 34. hráčka světa Jekatěrina Alexandrovová (h2h 2-2), která plní roli nasazené jedničky.

• WTA 500 PETROHRAD •

Rusko, tv. povrch / hala, 565.530 dolarů

úterní výsledky (16. 03. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Siniaková (ČR) - Flipkensová (Belg.) 6-1 6-2 Martincová (ČR) - Vögeleová (Švýc.) 6-0 4-6 6-4 Pavljučenkovová (5-Rus.) - Büyükakcayová (Tur.) 6-4 6-4 Gasparjanová (Rus.) - Mladenovicová (7-Fr.) 6-7(1) 6-1 6-1 Kasatkinová (8-Rus.) - Tausonová (Dán.) 6-4 7-6(0) Rachimovová - Mišinová (obě Rus.) 6-1 6-7(2) 6-1 Cristianová (Rum.) - Lapková (Běl.) 6-7(3) 6-4 2-1 skreč L. Xiyu Wang (Čína) - Tomovová (Bulh.) 6-1 5-7 7-5