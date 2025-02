Siniaková v Kluži znovu splnila roli favoritky. Po třísetové bitvě ji čeká premiérové čtvrtfinále sezony

WTA KLUŽ - Kateřina Siniaková (28) v Kluži splnila roli favoritky i ve druhém zápase, přestože musela znovu do tří setů a postoupila do čtvrtfinále. Česká hráčka zvládla otočit utkání proti Američance Caroline Dolehideové (26), když zvítězila 2:6, 6:1, 6:4. O semifinále se utká s Viktorijou Tomovovou (29).

Siniaková – Dolehideová 2:6, 6:1, 6:4

Kateřině Siniakové se na začátku sezony ve dvouhře nedařilo. Na halový turnaj v Kluži přijela se sérií tří porážek v úvodních kolech a bez vyhraného zápasu v hlavní soutěži. Česká hráčka se však na slabě obsazeném podniku v Rumunsku vešla mezi nasazené, už podruhé splnila roli favoritky a postoupila do čtvrtfinále. Po kvalifikantce Jessice Jonesové si poradila i s 82. hráčkou světa Caroline Dolehideovou.

Siniaková přišla jako první o podání a manko brejku už do konce sady dohnat nedokázala. V závěru ztratila servis podruhé a jasně prohrála úvodní set. Druhé dějství začala česká hráčka podstatně lépe, dvakrát v řadě uspěla na servisu soupeřky a rychle se dostala do vedení 3:0. Po zaváhání na podání uhrála další tři gamy v řadě a zápas poslala do rozhodujícího setu.

Velmi vyrovnané třetí dějství nakonec získala Siniaková, která našla dostatek sil v koncovce zápasu a od stavu 3:4 získala poslední tři hry. Česká hráčka po více než dvou hodinách ukončila utkání sedmým brejkem soupeřky a postoupila do letošního premiérového čtvrtfinále.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Češka zaznamenala celkově čtvrtou výhru v letošní sezoně, druhou v hlavní soutěži. O postup do semifinále si nasazená pětka zahraje s Bulharkou Viktorijou Tomovovou, proti které bude opět favoritkou.

Siniaková začala sezonu dvěma výhrami v kvalifikaci v Adelaide, od té chvíle však čekala měsíc na vítězstvé. V prvním kole prohrála se světovou třináctkou Dianou Šnajderovou, na Australian Open nepřekvapila Igu Šwiatekovou a po deblovém triumfu v Melbourne doplatila na rychlý přesun do Lince a v zápase proti Elině Avanesjanové uhrála jen pět her.

Výsledky turnaje WTA 250 v Kluži

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.