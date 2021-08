Siniaková v Montréalu vyřadila Muguruzaovou! Do osmifinále prošla i Kvitová

Kateřina Siniaková ještě na konci března procházela dlouhou krizí, ale na sedmi z posledních osmi turnajů dokázala vyhrát minimálně dva zápasy po sobě. V Montréalu, kam přijela po zisku zlaté medaile s Barborou Krejčíkovou na olympiádě v Tokiu, v úvodních kolech vyřadila dvě grandslamové šampionky.

Nejprve snadno přehrála 6-1 6-3 chybující Jelenu Ostapenkovou a dnes porazila 6-2 0-6 6-3 bývalou světovou jedničku Garbiñe Muguruzaovou, upravila s ní vzájemnou bilanci na 2-1 a vylepšila svou úspěšnost proti hráčkám Top 10 na 7-21.

Some performance from the Czech



@K_Siniakova puts in an impressive display to defeat No.5 seed Muguruza in 3!#OBN21 pic.twitter.com/YQ2mB7wH4r