Siniaková v prvním letošním čtvrtfinále nestačila na jedničku Mertensovou

Kateřina Siniaková na šesti letošních turnajích na tvrdém povrchu vyhrála pouze dva zápasy. Dvě výhry po sobě zaznamenala až tento týden na své první letošní akci na antuce, když na podniku WTA 250 v Istanbulu zdolala ve třech setech Rumunku Buscaovou i Fracouzku Mladenovicovou.



Ve svém prvním čtvrtfinále na okruhu WTA od loňského září ale neuspěla. V boji o první semifinále od srpna 2019 dnes podlehla 4-6 4-6 turnajové jedničce Elise Mertensové z Belgie.



Ve druhé sadě sice 24letá rodačka z Hradce Králové vedla 4-1, ale náskok neudržela a aktuální světové sedmnáctce podlehla i ve čtvrtém vzájemném utkání.

Mertens marches on



After taking 5 games in a row, @elise_mertens secures a semifinal spot with a win over Siniakova, 6-4, 6-4.#TennisChampIstanbul pic.twitter.com/tDCSherEU4