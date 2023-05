Siniaková: Zápěstí vydrželo celý zápas. Ale pořád to mám v hlavě

"Dohrála jsem, takže jsem to vydržela. Jsem ráda, že se to během zápasu nezhoršovalo," uvedla Siniaková.

Česká reprezentantka hrála naposledy 21. března, kdy vzdala duel úvodního kola turnaje v Miami s Claire Liuovou. Poté vynechala i kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajině.

"Byla řada variant, co s tím bylo. Všichni jsme se ale shodli, že je to přetížené. Super zpráva byla, že nebylo nic přetrhaného a nic závažného se šlachou. Bohužel se mi tam i tak objevil zánět a nějaká tekutina, takže to bolelo," líčila Siniaková.

Světová jednička ve čtyřhře se během zápasu se Sternsovou podvědomě hlídala. Připustila, že kdyby nešlo o Roland Garros, zřejmě by návrat ještě odložila.

"Je to dost možné. V tréninku to bylo lepší, ale antuka je zákeřná. Mám to prostě v hlavě, že jsou tam ty pohyby a co kdyby se to zase zkazilo. Mám však zelenou od všech doktorů, u kterých jsem byla," řekla Siniaková.

Osmačtyřicátá hráčka světa přišla v duelu sedmkrát o servis, v závěrečné sadě neuhájila ani jedno ze svých podání. "I když to nebylo dle představ, jsem ráda, že jsem tady. Na takové turnaje musí být člověk více připravený a mít nějaké zápasy v zádech, což ona jich měla docela dost. Přestože to nebylo, jak bych si přála, jsem ráda, že jsem tady a ne doma," doplnila Siniaková.

Debl? Kvůli němu jsem tady

Zápěstí pravidelně procvičuje. "Fyzioterapeuti mi dávají cvičení s gumou a pak mám věci na předloktí, kdy musí posílit sval. Konkrétní cviky ale nemám. Spíš jsou to normální cvičení, která dělají všichni, akorát se na ně musím teď víc soustředit," vysvětlila.

Po výpadku ve dvouhře vyhlíží v Paříži debl s Krejčíkovou. Na zdejší antuce spolu vyhrály v roce 2018 a 2021, vloni ale nemohly nastoupit kvůli pozitivnímu testu parťačky na koronavirus.

"Do debla určitě nastoupím. Proto jsem přijela. Mrzí mě, že se to takhle sešlo, ale jsem ráda, že jsem tu. Určitě je výhoda, že jsme tam dvě. Udělám, co budu moct, abych tam odevzdala maximum," dodala Siniaková.