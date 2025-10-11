Siniaková září. S Hunterovou v semifinále dominovaly, ve Wuhanu si zahrají o titul

DNES, 11:03
Aktuality 5
WTA WUHAN - Parádní formu má v posledních dnech Kateřina Siniaková (29). Po čtvrtfinálové účasti v singlu na Masters ve Wuhanu si na stejném turnaji zahraje o deblový titul. Spolu s australskou parťačkou Storm Hunterovou (31) si v semifinále poradily se slovensko-britským párem Tereza Mihalíková (27) – Olivia Nichollsová (30) jednoznačně 6:3, 6:0.
Profily hráčů
Hunter Storm
Nicholls Olivia
Mihalikova Tereza
Siniaková s Hunterovou si zahrají ve Wuhanu o titul (@ Wu Zhizun / Xinhua News / Profimedia)

Mihalíková, Nichollsová – Hunterová, Siniaková 3:6, 0:6

Siniaková s Hunterovou si zatím počínají naprosto suverénně. Na své cestě turnajem dosud nepřišly o jediný set a ve velkém stylu zvládly i semifinálový duel proti Mihalíkové s Nichollsovou.

Slovensko-britský pár si ve čtvrtfinále poradil po obrovské bitvě s Lindou Noskovou a Rebeccou Šramkovou, když zvítězil v rozhodujícím supertiebreaku 10:5. Proti Siniakové s Hunterovou však neměl žádnou šanci.

Hned v úvodu zápasu přišly dvakrát o servis a nabraly manko 1:4. Poté sice jednou na podání zaváhaly i favoritky, na průběhu úvodního dějství to ale nic nezměnilo. Siniaková s Hunterovou získaly první set za 39 minut hry s přehledem 6:3.

Ve druhém setu už se na kurtu odehrával ještě jednoznačnější příběh. Češka s Australankou na svém servisu ztratily během druhého dějství jediný bod, samy naopak získaly na returnu všechny tři gamy soupeřek a za pouhou hodinu a pět minut hry mohly slavit pohodovou výhru 6:3, 6:0.

Na svém kontě má Kateřina Siniaková 31 deblových titulů, z toho jedenáct grandslamových. Letos se radovala už třikrát, počtvrté tomu tak může být v neděli – poprvé po boku Australanky Storm Hunterové.

Dvakrát letos rodačka z Hradce Králové kralovala po boku Taylor Townsendové, když zvítězily v Melbourne a Dubaji, naposledy pak s Barborou Krejčíkovou, když nenašly přemožitelky v Koreji.

Hunterová, která také zná pocit, jaké to je být deblovou světovou jedničkou, má na svém kontě osm titulů ze čtyřhry. Na grandslamových turnajích byla dvakrát v semifinále – na Australian Open v loňském roce a na US Open v sezoně 2022.

Výsledky turnaje WTA Masters ve Wuhanu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
Mantra
11.10.2025 11:41
taky neměly soupeřky, žeo
Reagovat
com
11.10.2025 11:32
smilesmilesmilesmile
Reagovat
JLi
11.10.2025 11:15
Reagovat
3ryba16
11.10.2025 11:34
Držím jim palce! Pro Katku by to mohla být příjemná útěcha, stejně tak i pro Bouřku.
Reagovat
frenkie57
11.10.2025 12:01
Lovkyně bouřek. Rodiče měli smysl pro tumor.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist