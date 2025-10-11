Siniaková září. S Hunterovou v semifinále dominovaly, ve Wuhanu si zahrají o titul
Mihalíková, Nichollsová – Hunterová, Siniaková 3:6, 0:6
Siniaková s Hunterovou si zatím počínají naprosto suverénně. Na své cestě turnajem dosud nepřišly o jediný set a ve velkém stylu zvládly i semifinálový duel proti Mihalíkové s Nichollsovou.
Slovensko-britský pár si ve čtvrtfinále poradil po obrovské bitvě s Lindou Noskovou a Rebeccou Šramkovou, když zvítězil v rozhodujícím supertiebreaku 10:5. Proti Siniakové s Hunterovou však neměl žádnou šanci.
Hned v úvodu zápasu přišly dvakrát o servis a nabraly manko 1:4. Poté sice jednou na podání zaváhaly i favoritky, na průběhu úvodního dějství to ale nic nezměnilo. Siniaková s Hunterovou získaly první set za 39 minut hry s přehledem 6:3.
Ve druhém setu už se na kurtu odehrával ještě jednoznačnější příběh. Češka s Australankou na svém servisu ztratily během druhého dějství jediný bod, samy naopak získaly na returnu všechny tři gamy soupeřek a za pouhou hodinu a pět minut hry mohly slavit pohodovou výhru 6:3, 6:0.
Na svém kontě má Kateřina Siniaková 31 deblových titulů, z toho jedenáct grandslamových. Letos se radovala už třikrát, počtvrté tomu tak může být v neděli – poprvé po boku Australanky Storm Hunterové.
Dvakrát letos rodačka z Hradce Králové kralovala po boku Taylor Townsendové, když zvítězily v Melbourne a Dubaji, naposledy pak s Barborou Krejčíkovou, když nenašly přemožitelky v Koreji.
Hunterová, která také zná pocit, jaké to je být deblovou světovou jedničkou, má na svém kontě osm titulů ze čtyřhry. Na grandslamových turnajích byla dvakrát v semifinále – na Australian Open v loňském roce a na US Open v sezoně 2022.
