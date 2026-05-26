Siniaková zvládla duel s nebezpečnou Švýcarkou. Jako jediná z kvarteta Češek postupuje
Waltertová – Siniaková 4:6, 6:7
Siniaková šla do zápasu s Waltertovou v roli favoritky. Do zápasu vstoupila česká tenistka sebevědomě, ve třetí hře uspěla na returnu, vše potvrdila při svém podání a šla do vedení 3:1. Švýcarská tenistka si naději na případný obrat udržela hned v následující hře, kdy odvrátila další brejkovou možnost soupeřky a snížila na rozdíl jediného gamu. A vzápětí na tom byla ještě lépe, protože i ona uspěla poprvé v utkání na returnu a bylo vyrovnáno – 3:3.
Waltertová získala i třetí hru v řadě. Až poté se povedlo světové deblové jedničce sérii soupeřky zastavit a opět bylo vyrovnáno. Závěr setu přinesl velmi dramatický tenis. Nejdříve to byla znovu Siniaková, kdo prolomil soupeřčin servis a vedla 5:4. Dopodávat sadu ale nebylo pro favoritku vůbec nic lehkého. O pět let mladší rivalka Češky si vypracovala tři brejkboly na vyrovnání, ani jeden ale neproměnila. Siniaková tak získala úvodní sadu za 53 minut 6:4.
Waltertová, která do druhého kola grandslamového turnaje prošla jen v roce 2023, shodou okolností také na Roland Garros, nezachytila start do druhé sady. Siniaková jí sebrala hned úvodní podání, brejk potvrdila a získala slibnou výchozí pozici do dalšího průběhu. Češka se ale začala trápit na podání. Za stavu 2:1 ho ještě s problémy udržela, o chvíli později ale už byla bez šance a 91. hráčka světa srovnala stav na 3:3.
Velmi dlouhý game nabídla desátá hra při podání Siniakové. Švýcarka si vypracovala šest setbolů, ani jeden však nedokázala proměnit. O výsledku sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měla navrch 36. hráčka rankingu, získala ho 7:4 a mohla slavit postup do dalších bojů.
Výsledky ženské dvouhry na French Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Jinak zahodit v jedné hře 6 SB je tedy výkon.