Siniaková zvládla duel s nebezpečnou Švýcarkou. Jako jediná z kvarteta Češek postupuje

DNES, 20:40
Aktuality 10
FRENCH OPEN - Kateřina Siniaková (30) potvrdila ve svém úvodním zápase na Roland Garros roli favoritky, když si poradila se švýcarskou tenistkou Simonou Waltertovou (25) po setech 6:4, 7:6. Další soupeřkou české legendy bude vítězka duelu mezi Victorií Mbokovou a Nikolou Bartůňkovou.
Profily hráčů
Waltert Simona
Siniaková se na postup do druhého kola nadřela (@ Mohammed Badra / EPA / Profimedia)

Waltertová – Siniaková 4:6, 6:7

Siniaková šla do zápasu s Waltertovou v roli favoritky. Do zápasu vstoupila česká tenistka sebevědomě, ve třetí hře uspěla na returnu, vše potvrdila při svém podání a šla do vedení 3:1. Švýcarská tenistka si naději na případný obrat udržela hned v následující hře, kdy odvrátila další brejkovou možnost soupeřky a snížila na rozdíl jediného gamu. A vzápětí na tom byla ještě lépe, protože i ona uspěla poprvé v utkání na returnu a bylo vyrovnáno – 3:3.

Waltertová získala i třetí hru v řadě. Až poté se povedlo světové deblové jedničce sérii soupeřky zastavit a opět bylo vyrovnáno. Závěr setu přinesl velmi dramatický tenis. Nejdříve to byla znovu Siniaková, kdo prolomil soupeřčin servis a vedla 5:4. Dopodávat sadu ale nebylo pro favoritku vůbec nic lehkého. O pět let mladší rivalka Češky si vypracovala tři brejkboly na vyrovnání, ani jeden ale neproměnila. Siniaková tak získala úvodní sadu za 53 minut 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Waltertová, která do druhého kola grandslamového turnaje prošla jen v roce 2023, shodou okolností také na Roland Garros, nezachytila start do druhé sady. Siniaková jí sebrala hned úvodní podání, brejk potvrdila a získala slibnou výchozí pozici do dalšího průběhu. Češka se ale začala trápit na podání. Za stavu 2:1 ho ještě s problémy udržela, o chvíli později ale už byla bez šance a 91. hráčka světa srovnala stav na 3:3.

Velmi dlouhý game nabídla desátá hra při podání Siniakové. Švýcarka si vypracovala šest setbolů, ani jeden však nedokázala proměnit. O výsledku sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měla navrch 36. hráčka rankingu, získala ho 7:4  a mohla slavit postup do dalších bojů.

Výsledky ženské dvouhry na French Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

10
Přidat komentář
Otmar
26.05.2026 21:43
Kateřina svým obvyklým mixem míčků "pod psa" a "nad psa" vyautovala Simonu a to je jenom dobře. Mimochodem, Simona je velmi hezká ženská: parádní tajle, dlouhé štíhlé nohy, obličej jako kopie Dominiky Branišové, zkrátka paráda. Už se nebojím. Jestli Sorana skončí, pořád bude na koho koukat!
Reagovat
Dave6969
26.05.2026 21:42
Katka bojovnice jako vždy
Reagovat
Kapitan_Teplak
26.05.2026 21:19
Siniaková, Siniaková, takhle pokazit tommrovi 100% bilanci

Jinak zahodit v jedné hře 6 SB je tedy výkon.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
26.05.2026 21:47
Dyť Katka je jediná, co dneska trefil
Reagovat
Liverpool22
26.05.2026 20:45
smile KATKA smile super smile Ve 2. setu odvrátila 6 setbolů a TB už si zkušeně pohlídala. Celkově byla ve všem o kousek lepší a zaslouženě postupuje dál.
Reagovat
com
26.05.2026 20:49
královna Kačenka utocí na dabl smilesmilesmilesmile
Reagovat
Liverpool22
26.05.2026 20:52
smile smile smile smile smile
Reagovat
tenisman1233
26.05.2026 20:55
Ano,ale i tak hodně utrápené.
Reagovat
Liverpool22
26.05.2026 21:12
Postoupila a to jediné se počítá smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
26.05.2026 21:50
smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist