Sinner je znovu nejoblíbenějším tenistou na světě. I přes dopingový trest slaví hattrick

DNES, 10:00
Aktuality 9
Jannik Sinner (24) už třetím rokem po sobě ovládl anketu ATP o neoblíbenějšího mužského tenistu, přestože už skoro dva roky ve světě bílého sportu rezonuje jeho dopingová kauza. O vítězi opět rozhodovali fanoušci a italská hvězda znovu dostala nejvíc hlasů.
Jannik Sinner je opět nejoblíbenějším tenistou na světě (© MARCO BERTORELLO / AFP)

O kontroverzní dopingové kauze Sinnera se sice v poslední době už tolik nemluví, ale v tenisovém světě stále rezonuje a znovu přišla na přetřes po vyhlášení výsledků ankety o nejoblíbenějšího tenistu sezony 2025.

Oba pozitivní dopingové testy měl hvězdný Ital už loni v březnu. Nicméně až teprve letos v únoru došlo k definitivnímu uzavření tohoto incidentu, když se před slyšením u Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) dohodl s Mezinárodní antidopingovou agenturou (WADA) na tříměsíčním trestu.

Navzdory zmíněnému ovládl anketu, v níž hlasují fanoušci, už třetím rokem po sobě. Znovu tak předčil například i svého největšího rivala Carlose Alcaraze, který vyprodává stadiony jako na běžícím páse. "Moc děkuju, že jste pro mě hlasovali. Vyhrát tuhle cenu pro mě znamená strašně moc," uvedl Sinner, jenž v tomto roce posbíral šest titulů.

Pro Sinnera se jedná už o páté vítězství v anketách ATP. V roce 2019 vyhrál kategorii Nováček roku, předloni získal cenu za největší zlepšení a teď úřadující šampion Australian Open a Wimbledonu slaví hattrick v oblíbenosti.

Rekordmanem této ankety je s 19 prvenstvími Roger Federer (2003-21). Hlasování fanoušků ovládli v minulosti také Rafael Nadal (2022), Gustavo Kuerten (2000) a Marat Safin (2001-02).

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
slusnej_dement
13.12.2025 16:12
Každý naštěstí ví, že s tím dopingem to byla jen špinavá pomluva a s nic nepoctivého.
com
13.12.2025 13:49
smile S smile K *28 A smile N smile D smile A smile L smile
com
13.12.2025 13:49
Mantra
13.12.2025 13:09
Každý průzkum vyjde podle přání zadavatele. Nerozbijou si penezovody kvůli blbcovi s mastičkou.
ipoeta
13.12.2025 11:05
Uživatelé drog také mohou hlasovat?
aligo
13.12.2025 11:24
Očividně se dostavili v hojném počtu
Nola
13.12.2025 12:11
a vyzera, ze ich je hodne
Tomas_Smid_fan
13.12.2025 10:42
neoblíbenějším Ondro?
Zajímavý kompromis
Ondřej.Jirásek
13.12.2025 10:44
