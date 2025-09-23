Sinner má novou posilu. Najal fyzioterapeuta, který pomohl Menšíkovi k životnímu triumfu
Sinner má za sebou velmi úspěšné a zároveň hodně chaotické a komplikované období. V posledních dvou letech byl na tenisovém kurtu takřka k nezastavení, stal se světovou jedničkou a ovládl čtyři grandslamové tituly. Prošel si ale také dopingovou kauzou, kvůli které nejdříve vyhodil svého kondičního trenéra Umberta Ferraru i fyzioterapeuta Giacoma Naldiho a letos po Australian Open dostal tříměsíční stopku.
Ital ve svém týmu zkoušel udělat několik změn, aby byl co nejlépe připravený na ty největší turnaje. Najal bývalé členy týmu Novaka Djokoviče Ulisese Badia a Marca Panichiho, které však letos těsně před Wimbledonem náhled propustil a poté nečekaně obnovil spolupráci s Ferrarou.
Podle nejnovějších informací přijal druhý hráč světa do týmu dalšího člena, fyzioterapeuta Alejandra Resnicoffa, který letos na tisícovce v Miami pomohl se zraněným kolenem pozdějšímu vítězi Menšíkovi. Český tenista už se chtěl z turnaje odhlásit, ale jako zázrakem v turnaji zůstal, a nakonec slavil šokující triumf. "Šel jsem k doktorovi s papírem a navštívil jsem kancelář rozhodčího, abych mu řekl, že se odhlašuju. Ale on zrovna obědval," popisoval tehdy situaci Menšík.
Argentinec má už více než 15 let zkušeností a je současným ředitelem lékařských služeb na okruhu ATP. Sinner už se s Resnicoffem znal z minulosti, spolupracoval s ním už v roce 2023 ve Wimbledonu, kde Ital dosáhl svého prvního semifinále na grandslamu. Nový fyzioterapeut by měl být součástí týmu už během asijské tour, kterou čtyřnásobný grandslamový vítěz začne už tento týden v Pekingu.
