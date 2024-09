Sinner porazil bývalého šampiona Medveděva a na US Open je poprvé v semifinále

US OPEN - Jannik Sinner (23) ve čtvrtfinálovém šlágru na US Open porazil Daniila Medveděva (28) 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 a potřetí v sezoně postoupil na grandslamu mezi čtyři nejlepší, v New Yorku se mu to povedlo vůbec poprvé v kariéře. Ital tak zůstává největším favoritem na zisk titulu. O druhé finále na majorech se utká s Jackem Draperem (22).

Sinner postoupil do semifinále US Open. (@Profimedia)