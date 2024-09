Sinner přehrál domácího Paula a o semifinále v New Yorku zabojuje proti Medveděvovi

US OPEN - Jannik Sinner (23) na US Open zvládl duel s nebezpečným Američanem Tommy Paulem (27) a podruhé se ve Flushing Meadows dostal do čtvrtfinále. Ital zvítězil 7:6, 7:6, 6:1 v nočním zápase na kurtu Arthura Ashe a vzájemnou bilanci upravil na 3:1. O semifinále se utká s Daniilem Medveděvem (28).

Sinner porazil domácího Paula a v New Yorku postoupil do čtvrtfinále. ( @ Profimedia / ČTK / AP / Adam Hunger )