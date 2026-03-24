Sinner smetl Mouteta. V Miami protáhl neskutečnou sérii a překonal rekord Djokoviče
Sinner – Moutet 6:1, 6:4
Sinner začal utkání třetího kola na tisícovce v Miami skvěle. Moutetovi sebral podání hned ve čtvrtém gamu čistou hrou. Následně přidal další brejk, ke kterému si pomohl i skvělým forhendovým lobem. Po odvrácení jediné šance soupeře za stavu 5:1 sadu ukončil vítěznou smečí a za pouhých 26 minut získal první sadu.
Druhé dějství bylo o poznání vyrovnanější. Francouz zlepšil svou obranu a několikrát dokázal Itala prohodit na síti. Přesto se druhý hráč světa dostal do vedení jako první. Za stavu 2:2 ještě nevyužil vedení 40:0 na příjmu, ale dlouhý game získal po proměnění čtvrtého brejkbolu. To se ukázalo být rozhodující.
Sinner potvrdil brejk čistou hrou, na podání už ztratil pouhé dva míčky a zápas ukončil vítězným drive volejem z forhendu. Za hodina a 11 minut tak slavil osmou výhru v řadě a postup mezi šestnáctku nejlepších.
Ital také vytvořil další rekord. Na tisícovkách vyhrál už 26 setů v řadě a překonal dosavadní prvenství Djokoviče, který ovládl 24 setů v řadě od Indian Wells 2016 až po Monte Carlo téhož roku. Sinner svou vítěznou šňůru dějství začal loni v Paříži.
V osmifinále ho čeká ve formě hrající domácí naděje Alex Michelsen, s kterým oba vzájemné duely odehrál taktéž na amerických betonecha ještě s ním neztratil set. Před dvěma lety ho porazil na Masters v Cincinnati i na US Open.
Pro Sinnera patří podnik na Floridě mezi ty nejoblíbenější. Při svém debutu v roce 2021 zde hrál své premiérové finále na tisícovkách a o titul zde hrál i při posledních dvou startech. Před třemi lety padl s Daniilem Medveděvem a předloni zdejší podnik ovládl. Minulý rok zde kvůli tříměsíčnímu trestu za doping nemohl startovat.
Ital v Miami usiluje o prestižní Sunshine Double, tedy o získání titulu na amerických březnových tisícovkách v Indian Wells a Miami v jednom roce. To naposledy dokázal Roger Federer v roce 2017. Rekordmanem v tomto ohledu je Djokovič, který ho získal v roce 2011 a poté třikrát v řadě v letech 2014-2016.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
