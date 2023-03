Sinner vyřadil obhájce titulu Fritze, Alcaraz na čtvrtý pokus porazil Augera-Aliassimea

Jannik Sinner si v únoru zahrál dvě finále během dvou týdnů na halových turnajích v Evropě. Na menším podniku ATP 250 v Montpellier získal 8. titul, na 'pětistovce' v Rotterdamu neudržel vedení proti Daniilu Medveděvovi.



Pak kvůli nemoci nestartoval v Marseille, o velmi dobrou formu z úvodu sezony ale nepřišel. V Indian Wells vyřadil Richarda Gasqueta, Adriana Mannarina, bývalého finalistu Stana Wawrinku a ve čtvrtfinále - v němž byl jako první Ital ve 47leté historii turnaje - zastavil i loňského šampiona Taylora Fritze.



21letý Sinner s o čtyři roky starším Američanem před dvěma lety v Indian Wells prohrál, nyní mu vyřazení v druhém vzájemném střetnutí oplatil. Přestože poprvé na turnaji ztratil set a v rozhodující sadě nepotvrdil brejk a prohrával 3-4, v závěru vyhrál 12 ze 14 fiftýnů a zvítězil 6-4 4-6 6-4.



"Snažil jsem se hrát hodně agresivně, což jsem se mi dařilo. S výkonem jsem samozřejmě spokojený. Hrát proti Taylorovi není nikdy snadné, předloni jsem tu s ním prohrál. Zdejší podmínky miluju, takže jsem šťastný, že jsem našel cestu k vítězství," řekl Sinner, jenž vylepšil svou bilanci na BNP Paribas Open na 7-1. Loni vinou nemoci odstoupil.



13. hráč světa Sinner vylepšil svou skvělou letošní bilanci na 16-3 a podruhé v kariéře postoupil do semifinále turnaje Masters 1000. Jeho maximem je finále z Miami 2021.







O druhé finále si Sinner, jehož nejlepším grandslamovým výsledkem je čtvrtfinále, zahraje s Carlosem Alcarazem. Ve vzájemné bilanci s o dva roky mladším Španělem prohrává 2-3, v posledním duelu ve čtvrtfinále loňského US Open padl v pěti setech.



19letý Alcaraz až ve čtvrtém vzájemném střetnutí našel recept na Félixe Augera-Aliassimea. V Indian Wells Kanaďanovi vůbec poprvé sebral servis, vyhrál 6-4 6-4 a postupem do semifinále obhájil svůj loňský výsledek.



"Dnes bylo důležité udržet se v zápase. Věděl jsem, že šance přijdou a že je musím využít. Myslím, že jsem dnes odehrál jeden z nejlepších zápasů v sezoně. Jsem za to moc rád a chci v tom pokračovat," komentoval Alcaraz svou první výhru nad hráčem Top 10 od loňského US Open, kdy ve finále porazil Caspera Ruuda a získal první grandslamový titul.



Španělský teenager vylepšil svou letošní bilanci po tříměsíční pauze zaviněné zraněními na 12-1. V Indian Wells má šanci sesadit z čela světového žebříčku Novaka Djokoviče. Na první místo se vrátí ale jen v případě triumfu a pokud by chtěl post světové jedničky udržet i pro začátek antukového jara, musel by následně obhájit titul na dalším podniku Masters v Miami.







Už ve středu vytvořili první semifinálovou dvojici Daniil Medveděv a domácí Frances Tiafoe (h2h 4-1).

• ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.800.000 dolarů

čtvrteční výsledky (16. 03. 2023) • Dvouhra - čtvrtfinále • Alcaraz (1-Šp.) - Auger-Alissime (8-Kan.) 6-4 6-4 Sinner (11-It.) - Fritz (4-USA) 6-4 4-6 6-4