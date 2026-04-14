Slovenská senzace! Molčan v Mnichově za hodinu zničil světovou jedenáctku

DNES, 18:45
Aktuality 4
ATP MNICHOV - Pořádné překvapení se odehrálo v prvním kole na antukové pětistovce v Mnichově. Slovenský kvalifikant Alex Molčan si totiž vyšlápl na nasazenou trojku a světovou jedenáctku Alexandera Bublika. Reprezentant našich sousedů dokonce uštědřil favoritovi výprask 6:4, 6:2 a na postup potřeboval jen hodinu a pár minut.
Profily hráčů
Bublik Alexander
Molcan Alex
Alex Molčan si vyšlápl na světovou jedenáctku (© ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Molčan – Bublik 6:4, 6:2

Své působení v Mnichově odstartoval Molčan potupným kanárem proti Robertovi Carballésovi. Nakonec ale kvalifikačním sítem prošel a na úvod hlavní soutěže si připsal nečekaný skalp favorizovaného Bublika.

Proti světové jedenáctce dokonce odehrál svůj zatím nejsnadnější zápas na turnaji. Slovenský tenista předvedl disciplinovaný výkon, vyrobil 16 vítězných úderů oproti jen 10 nevynuceným chybám a ve druhém setu nespáchal ani jednu.

Zápas začal Molčan výborně, ovšem náskok 2:0 okamžitě ztratil. Od té doby byl ale znovu lepším hráčem na kurtu a ve druhém setu už mu světová jedenáctka příliš nevzdorovala. Na postup potřeboval reprezentant našich sousedů pouhých 66 minut.

Pro Molčana se jedná o první skalp TOP 20 od Davis Cupu 2023 a celkově čtvrtý. Bývalý 38. a aktuálně 166. hráč světa bojoval v posledních letech velmi často se zraněními a teď se snaží vyšplhat zpět mezi elitu.

Poslední týdny ukazují, že je rozhodně na správné cestě. Na začátku dubna na antuce v Bukurešti se po drtivých výhrách nad Matteem Arnaldim a Gabrielem Diallem probil do svého prvního čtvrtfinále na hlavní tour od sezony 2023, v němž ho zastavil pozdější šampion Mariano Navone.

A teď má bývalý svěřenec legendárního slovenského trenéra Mariána Vajdy na dosah další takovou účast. V Mnichově ho ve druhém kole čeká souboj s domácím Danielem Altmaierem. S německým tenistou změří síly poprvé.

Výsledky turnaje ATP 500 v Mnichově

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
14.04.2026 19:54
tenhle zápas mě praštil do oka a kdybych sázel, tak tam na Alexe něco hodím.
Reagovat
PTP
14.04.2026 18:50
Bublik má asi v Mnichově jiné plány.
Reagovat
pantera1
14.04.2026 19:55
Bublanina se zdrcla, asi špatnej kypřící prášek.
Ale teď mě nakrkl premiér, oni toho Arturka nedávají už to zamachlovali a budou jen záznamy.
Reagovat
pantera1
14.04.2026 19:56
Ten žlutej smajl tam neměl být,teď bych poslala toho co vystrkuje prdel
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist