Slovenský den v Mexiku: Kužmová přerušila sérii devíti porážek, Schmiedlová nadělila kanára

Viktória Kužmová odehrála první zápas po loňském restartu sezony 20. srpna 2020 v kvalifikaci turnaje v Cincinnati a postoupila přes Belgičanku Greetja Minnenovou.



Ale od té doby nevyhrála, v devíti zápasech dokonce neuhrála ani set. Ve třech letošních duelech získala dohromady pouze devět gamů.



Černou sérii bezmála osmi měsíců bez výhry ukončila 22letá Slovenka až 15. března 2021. V mexickém Acapulku uspěla proti oblíbené soupeřce Caroline Dolehideové ze Spojených států, kterou porazil 6-3 6-1 a ani ve třetím vzájemném duelu s ní neprohrála set.



O postup do čtvrtfinále si 104. hráčka světa Kužmová, kterou na dohled Top 100 drží dočasná změna bodování, zahraje s britskou šampionkou z roku 2016 Heather Watsonovou, nebo její krajankou Harrietou Dartovou.







Kužmová se v Acapulku chystá i na čtyřhru s krajankou Karolínou Schmiedlovou, která v pondělí rovněž ztratila pouhé čtyři hry v prvním kole dvouhry. Šestadvacetiletá Slovenka přehrála 6-4 6-0 Britku Katie Boulterovou a také na páté letošní akci zvládla své úvodní vystoupení.



111. hráčka světa Schmiedlová, jež minulý týden v Guadalajaře vypadla ve čtvrtfinále s Marií Bouzkovou, se ve druhém kole střetne s neoblíbenou soupeřkou Jasminou Paoliniovou. Ve třech vzájemných zápasech s o rok mladší Italkou neuhrála ještě ani set.



Stá hráčka světa Paoliniová měla v prvním kole čelit Bouzkové, ta se však odhlásila a její místo v pavouku zaujala Japonka Nao Hibinová. Italka ji po obratu porazila 3-6 6-2 6-3.



Ze slovenských tenistek se v Monterrey představí ještě Kristína Kučová. Ta sice neprošla kvalifikací, ale do hlavní soutěže se dostala jako lucky loser místo odhlášené Češky Bouzkové. Slovenka v prvním kole vyzve nasazenou jedničku a bývalou vítězku US Open Američanku Sloane Stephensovou, která už půl rolku nevyhrála.

• WTA 250 MONTERREY •

Mexiko, tv. povrch, 235.238 dolarů

pondělní výsledky (15. 03. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Liová (8-USA) - Rusová (Niz.) 6-3 7-5 Paoliniová (It.) - Hibinová (9-Jap.) 3-6 6-2 6-3 Kužmová (SR) - Dolehideovou (USA) 6-3 6-1 Schmiedlová (SR) - Boulterová (Brit.) 6-4 6-0 Davisová (USA) - Šarífová (Egypt) 1-6 6-2 6-3 Fernandezová (Kan.) - Vandewegheová (USA) 6-3 6-2 Stojanovičová (Srb.) - Trevisanová (It.) 6-3 6-2 Zidanšeková (Slovin.) - Zarazúaová (Mex.) 7-6(8) 6-3