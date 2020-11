Smůla Lisickou neopouští. V Linci si ve čtyřhře vážně poranila koleno

Sabine Lisická v Linci hrála svůj teprve druhý turnaj po více než roční pauze zaviněné mononukleózou. Ve dvouhře vypadla ve druhém kole kvalifikace s Terezou Martincovou, ale ještě se mohla těšit na první čtyřhru po 16 měsících.



Do té včera nastoupila po boku Britky Jodie Burrageové, ale první deblovou výhru po více než třech letech nezaznamenala. Naopak, nedohrála ani jeden set.



Ve dvanáctém gamu se jí stalo osudným 'naskočení' do forhendového voleje. 31letá Němka si totiž po dopadu podvrtla levé koleno, které si navíc po nekontrolovatelném pádu přisedla.



'Bum-Bum-Biene' Lisická se za koleno okamžitě chytila, hlasitě plakala a dlouhé minuty zůstala ležet na kurtu.







Z 'publika' za ní přispěchal tatínek a zároveň trenér Richard, po chvíli byly u německé tenistky také fyzioterapeutky a začaly koleno alespoň ledovat.



Mezitím umpireový rozhodčí Kader Nouni a supervizorka turnaje nezapomněly na dodržování sociálního distance kvůli koronaviru.



Lisická nakonec opustila kurt až díky zdravotníkům na nosítkách a pravděpodobně zamířila rovnou do nemocnice. O vážnosti zranění pořadatelé a zatím ani sama tenistka neinformovala.



Kariéra protkaná zraněními

Lisická v 19 letech vyhrála antukový turnaj WTA Premier v Charlestonu (2009) a byla jí předpovídána velká kariéra. Predikce ale naplnit nedokázala.



Sice si zahrála finále Wimbledonu 2013, získala celkem čtyři tituly (poslední v Hongkongu 2014) a ve světovém žebříčku se vyšplhala na 12. místo, ale talent měla rozhodně na mnohem více větších úspěchů.



Jenže slibnou kariéru usměvavé Němky zdevastovala častá zranění a zdravotní potíže.



Už v začátcích kariéry často bojovala s podvrtnutým levým kotníkem, v roce 2010 kvůli němu dokonce pět měsíců nehrála. V sezoně 2014 odstoupila v průběhu několika turnajů kvůli zranění pravého ramena, zápěstí či různým nemocem. Sezonu 2015 ukončila už po US Open kvůli potížím s pravým kolenem.



Pravé rameno ji trápilo i v další sezoně a v roce 2017 kvůli němu půl roku nehrála. Na konci sezony si pak znovu poranila pravé koleno a dokonce musela na operaci. Mezitím řešila i problémy s chodidlem, břišním svalem, zády či levou kyčlí.



Vůbec nejdelší období bez tenisu prožila od loňského července do letošního srpna, kdy 13 měsíců nehrála vinou mononukleózy. Na podniku WTA 125k v Praze se dostala do osmifinále a pochvalovala si, že je konečná zdravá a tenis si užívá.



Jenže hned její další turnaj v Linci její radost ze hry pokazil. V následujících týdnech a zřejmě i měsících ji čeká léčba levého kolena.