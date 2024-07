Šnajderová přehrála ve finále v Budapešti Sasnovičovou a má třetí titul

Diana Šnajderová porazila ve finále antukového turnaje v Budapešti Bělorusku Aljaksandru Sasnovičovou 6:4, 6:4 a získala třetí titul na okruhu. Nejvýše nasazená hráčka letos triumfovala už v Hua Hinu a Bad Homburgu.

Three titles, three surfaces



Diana Shnaider adds a clay-court crown to her resume, defeating Sasnovich 6-4, 6-4 in Budapest for her third title of the year! pic.twitter.com/x6647MeSJJ — wta (@WTA) July 21, 2024