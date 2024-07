Snový debut na okruhu WTA, šestnáctiletá Samson ztratila jen dva gamy. Siniaková po výhře odjela do nemocnice

WTA PRAHA - První postupující Češkou do druhého kola Livesport Prague Open se stala Laura Samson (16). Finalistka juniorského French Open na antuce ve Stromovce deklasovala 6:0, 6:2 chorvatskou kvalifikantku Taru Würthovou a zaznamenala vítěznou premiéru na turnaji WTA. O postup do čtvrtfinále by si měla zahrát s druhou nasazenou krajankou Kateřinou Siniakovou.(28), jež i přes zdravotní potíže udolala ve třech setech Američanku Louisu Chiricovou, ale kvůli kolapsu organismu zamířila do nemocnice. Do druhého kola postoupily také loňská finalistka a letos nasazená jednička Linda Nosková (19) a Dominika Šalková (20), naopak ani na třetí pokus v Praze nevyhrála Barbora Palicová (20).

Laura Samson (© Profimedia)