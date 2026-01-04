Snový začátek roku! Knutsonová si podruhé zahraje hlavní soutěž a vyzve americkou hvězdičku
Knutsonová – Chwaliňská 6:3, 6:2
Ve své kariéře už Knutsonová prohrála několik dobře rozehraných zápasů. V Aucklandu ovšem proti kolegyním z TOP 200 žebříčku vyniká silnou psychickou odolností. Tu ukázala už v úvodním duelu s Leyre Romerovou, ve kterém odvrátila 10 z 12 brejkbolů a využila čtyři ze svých pěti šancí.
Podobně si vedla také proti favorizované Chwaliňské v přímém souboji o místo v hlavním losu. Polské naději nabídla celkem 14 brejkbolových příležitostí, a přesto zaváhala na svém servisu jen jednou. Sama se dostala k osmi možnostem a polovinu z nich proměnila.
Po hodině a 36 minutách si Knutsonová zajistila jeden ze svých největších úspěchů kariéry. Teprve podruhé si totiž zahraje hlavní soutěž na nejvyšším okruhu. Na této úrovni se dosud představila pouze v roce 2023 na domácím Livesport Prague Open.
Na první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšší tour zatím čeká. Před třemi roky v Praze podlehla ve třech setech krajance Tereze Martincové. Tentokrát bude její soupeřkou jedna z největších komet loňské sezony, americká hvězdička a nasazená trojka Jovicová.
V hlavním losu bude účinkovat také Sára Bejlek. Česká členka TOP 100 žebříčku nastoupí proti Panně Udvardyové, a pokud ona i Knutsonová zvítězí, čeká je ve druhém kole derby.
Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 250 v Aucklandu | Los hlavní soutěže
