Snový začátek roku! Knutsonová si podruhé zahraje hlavní soutěž a vyzve americkou hvězdičku

DNES, 06:33
WTA AUCKLAND - Gabriela Knutsonová (28) si teprve podruhé v kariéře zahraje hlavní soutěž na nejvyšším okruhu. Česká tenistka také ve druhém kvalifikačním zápase na podniku WTA 250 v Aucklandu excelovala na brejkbolech a porazila 6:3, 6:2 favorizovanou Maju Chwaliňskou (24) z Polska. V prvním kole hlavní fáze narazí na jednu z největších favoritek Ivu Jovicovou.
Gabriela Knutsonová prožívá výborný vstup do sezony (© ČTK / Lebeda Pavel)

Knutsonová – Chwaliňská 6:3, 6:2

Ve své kariéře už Knutsonová prohrála několik dobře rozehraných zápasů. V Aucklandu ovšem proti kolegyním z TOP 200 žebříčku vyniká silnou psychickou odolností. Tu ukázala už v úvodním duelu s Leyre Romerovou, ve kterém odvrátila 10 z 12 brejkbolů a využila čtyři ze svých pěti šancí.

Podobně si vedla také proti favorizované Chwaliňské v přímém souboji o místo v hlavním losu. Polské naději nabídla celkem 14 brejkbolových příležitostí, a přesto zaváhala na svém servisu jen jednou. Sama se dostala k osmi možnostem a polovinu z nich proměnila.

Po hodině a 36 minutách si Knutsonová zajistila jeden ze svých největších úspěchů kariéry. Teprve podruhé si totiž zahraje hlavní soutěž na nejvyšším okruhu. Na této úrovni se dosud představila pouze v roce 2023 na domácím Livesport Prague Open.

Na první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšší tour zatím čeká. Před třemi roky v Praze podlehla ve třech setech krajance Tereze Martincové. Tentokrát bude její soupeřkou jedna z největších komet loňské sezony, americká hvězdička a nasazená trojka Jovicová.

V hlavním losu bude účinkovat také Sára Bejlek. Česká členka TOP 100 žebříčku nastoupí proti Panně Udvardyové, a pokud ona i Knutsonová zvítězí, čeká je ve druhém kole derby.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
frenkie57
04.01.2026 07:09
Je opravdu moc pěkné, že se Gábina probojovala na NZ do MD, ale los byl k ní dost nemilosrdný. Jovič jí dost pravděpodobně vystaví stopku a kdyby náhodou ne, tak v druhém kole jí čeká cz derby, pokud Sára přejde přes maďarskou neposkvrněnou slečnu.
