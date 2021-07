Šok na úvod Livesport Prague Open: Jednička Kvitová nestačila na kvalifikantku Šramkovou, Smitková postoupila

Petra Kvitová před 14 dny prožila zklamání ve Wimbledonu. Dvojnásobná šampionka hned v prvním kole nestačila na Sloane Stephensovou a chuť si nespraví ani na domácím turnaji WTA v pražské Stromovce, který v roce 2018, kdy se ještě hrálo na antuce, vyhrála.

Největší hvězda letošního ročníku a nasazená jednička v prvním kole prohrála více než dvouapůlhodinovou bitvu se slovenskou kvalifikantkou Rebeccou Šramkovou. Momentálně až 226. hráčce světa, jež nikdy nebyla v elitní stovce žebříčku WTA, podlehla 6-7(5) 6-3 4-6. Světová dvanáctka si připsala svou nejhorší porážku od srpna 2017, kdy v Torontu prohrála s vracející se Stephensovou.

What a battle! And what a win!



Rebecca Sramkova upsets #PragueOpen No.1 seed Petra Kvitova on home soil.



The qualifier wins 7-6(5), 3-6, 6-4 in her first main draw tour-level win since July 2017. pic.twitter.com/DAHCw8gjkr — wta (@WTA) July 12, 2021

Kvitová do stavu 4-4 ztratila jediný fiftýn na podání, jenže nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů. V deváté hře konečně dokázala Šramkové sebrat podání, dvakrát však úvodní dějství nedopodávala a ztratila jej v tie-breaku.

Ve druhé sadě začaly mít obě aktérky zdravotní potíže, Kvitová si několikrát nechala ošetřovat pravou nohu, Šramková, která odehrála životní zápas, začala dostávat křeče do pravého lýtka. Kvitová přesto soupeřce nenabídla jediný brejkbol a po 100 minutách hry stav utkání srovnala.

Ve druhé polovině rozhodujícího setu česká favoritka tahala za kratší konec. Dvakrát sice nedovolila Šramkové potvrdit brejk a jednou zápas dopodávat, ale za stavu 4-5 popáté v zápase přišla o servis, když nenašla recept na druhý mečbol Slovenky.

"Jsem v přípravě, tělo trochu bolí a pravá noha to nevydržela. Ale byl to dobrý zápas a jsem ráda, že lidi zůstali až do konce," řekla v rozhovoru na kurtu Kvitová, která doufá, že zranění neohrozí její účast na olympiádě v Tokiu.

Čtyřiadvacetiletá Šramková poprvé v kariéře porazila hráčku Top 20, na své druhé vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu čekala od července 2017 a o své první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu si zahraje s krajankou Viktórií Kužmovou, nebo Monou Barthelovou. "Ještě si to moc neuvědomuji. Upřímně jsem z toho překvapená," řekla se slzami v očích. "Za stavu 3:3 ve druhém setu jsem začala dostávat křeče a zachránilo mě magnesium," dodala.

Skalp turnajové jedničky. Po více než dvou hodinové bitvě do druhého kola nakonec postupuje Rebecca Šrámková. Petro, byla jsi skvělá - DĚKUJEME MOC!/ What a thriller! Rebecca Sramkova defeated n.1 seed



: ©️ TK SPARTA PRAHA - Pavel Lebeda/sport-pics.cz pic.twitter.com/VvLoPpAdnL — Livesport Prague Open (@tennispragueopn) July 12, 2021

Tereza Smitková bez ztráty podání a za necelou hodinu přehrála dvakrát 6-2 Maddison Inglisovou z Austrálie a poprvé od února 2019 na nejvyšším okruhu postoupila do druhého kola.

Šestadvacetiletá Češka měla od začátku jasně navrch. K postupu si pomohla deseti esy, jediný brejkbol odvrátila a všechny čtyři šance soupeřku obrat o servis proměnila.

O své teprve druhé čtvrtfinále v kariéře na hlavní tour (Shenzhen 2015) si bývalá 57. a nyní až 478. hráčka světa zahraje s krajankou Kateřinou Siniakovou, nebo britskou kvalifikantkou Jodie Burrageovou.

České vítězství na závěr dne! Skvělá práce, @teressmitkova. / Czech win in the last match of the day! @wta



: ©️ TK SPARTA PRAHA - Pavel Lebeda/sport-pics.cz pic.twitter.com/4nti3zb1H8 — Livesport Prague Open (@tennispragueopn) July 12, 2021

Češkám se na domácí akci vůbec nedaří. V kvalifikaci bojovalo osm domácích nadějí a ani jedna kvalifikačním sítem neprošla. V hlavní soutěži se kromě turnajové pětky Siniakové představí ještě nasazená dvojka Barbora Krejčíková, čtyřka Marie Bouzková, osmička Tereza Martincová a na divokou kartu Lucie Havlíčková. Ve Stromovce měla startovat také Markéta Vondroušová, turnajová trojka se však kvůli zranění odhlásila.