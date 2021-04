Šok v Monte Carlu! Djokovič v osmifinále prohrál s Evansem a ztratil letošní neporazitelnost

Novak Djokovič v Monte Carlu odehrál svůj první turnaj od únorového triumfu na Australian Open a po doléčení natrženého břišního svalu. Přesto na něm nebyla v úvodním zápase znát nerozehranost, celkem snadno si totiž poradil s vycházející hvězdou Jannikem Sinnerem a vyhrál i desátý letošní zápas.

Dnes se však světové jedničce vůbec nedařilo. Srbský tenista kupil nevynucené chyby, nedokázal si poradit se skvělou obranou Daniela Evanse a s britskou jedničkou premiérový vzájemný duel po více než dvou hodinách prohrál 4-6 5-7.

Vítěz ročníků 2013 a 2015 Djokovič měl katastrofální vstup do utkání a Evanse pustil do vedení 3-0 se dvěma brejky. Přesto dokázal skóre srovnat. Jenže za stavu 4-4 znovu zaváhal na podání a Evans v následujícím gamu využil třetí setbol.

Asi málokdo věřil, že Evans nakonec zápas proti jednomu z největších favoritů turnaje dotáhne do vítězného konce. A ještě méně za stavu 3-0 pro Djokoviče ve druhé sadě. Zkušený 18násobný grandslamový šampion však náskok neudržel, v desátém gamu nevyužil setbol na returnu, dvojchybou poslal soupeře do vedení brejku a Evans poprvé v kariéře dokázal porazit světovou jedničku.

DAN-TASTIC



Dan Evans upsets Novak Djokovic 6-4 7-5 in Monte Carlo to secure his first-ever win over a World No. 1!#RolexMCMasters pic.twitter.com/mGy8kRy4iM — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021

Třicetiletý Evans si připsal teprve svůj čtvrtý skalp hráčů Top 10 (bilance 4-14) a první od února 2019, přestože antuka je jasně jeho nejslabším povrchem. Do Monte Carla dorazil s mizernou antukovou bilancí 4-13 v hlavních soutěžích na hlavním okruhu.

Britský tenista je navíc teprve čtvrtým hráčem, který za poslední dva roky dokázal porazit Djokoviče na antuce, předtím se to povedlo jen Rafaelovi Nadalovi, Daniilovi Medveděvovi a Dominicovi Thiemovi.

"Byl to ode mě příšerný výkon. Z tohohle zápasu si nemůžu vzít nic pozitivního. Dan si zasloužil vyhrát, hrál lépe v klíčových momentech. Musím přiznat, že jsem odehrál jeden z nejhorších zápasů za poslední roky. Na kurtu jsem se cítil hrozně. Nic nefungovalo, prostě den blbec. Dan je skvělým hráčem. I když na antuce nevyrůstal, rozhodně na ní může být s takovou hrou úspěšný," řekl Djokovič po utkání.

"Musíte si v takových zápasech věřit, že vyhrajete. Samozřejmě je snadné o tom mluvit, něco jiného je to dokázat. Určitě jsem v průběhu zápasu pochyboval a dopodávat to nebylo vůbec snadné, honí se vám v hlavě spousta věcí. Mám obrovskou radost. Porazil jsem světovou jedničku a jednou to budu moct říct vnoučatům. Určitě je to nezapomenutelný moment," radoval se Evans.

Evans ve svém premiérovém čtvrtfinále na Masters vyzve Davida Goffina. Belgičan v únoru vyhrál halový podnik v Montpellieru, ale na dalších čtyřech akcích zvládl jen dva zápasy. V Monte Carlu se mu ovšem znovu daří, dnes si po setech 6-4 7-6(7) vyšlápl na světovou šestku Alexandera Zvereva a poprvé od loňského ledna a za poslední dva roky teprve potřetí uspěl proti členům Top 10. V pátek zabojuje o vyrovnání svého maxima v Monaku, kterým je semifinále z roku 2017.

Stefanos Tsitsipas neztratil set ani s Christianem Garínem, Chilana porazil 6-3 6-4 a ve svém prvním čtvrtfinále na monacké antuce narazí na Alejandra Davidoviche. Jednadvacetiletý Španěl po dvou odvrácených setbolech zdolal 6-2 7-6(2) bývalou světovou desítku Lucase Pouilleho a poprvé v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnajů Masters.