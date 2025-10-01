Šokující porážka Šwiatekové! Po mizerném výkonu schytala kanára a přišla o neporazitelnost

DNES, 15:52
WTA PEKING - Iga Šwiateková (24) senzačně končí na probíhající tisícovce v Pekingu už v osmifinále. Největší favoritka a nasazená jednička předvedla mizerný výkon plný nevynucených chyb, prohrála 4:6, 6:4, 0:6 s trápící se Emmou Navarrovou (24) a přišla o svou neporazitelnost v čínském hlavním městě. Američanka ve čtvrtfinále vyzve krajanku Jessicu Pegulaovou, nebo Martu Kosťukovou.
Iga Šwiateková schytala kanára a senzačně končí (© SHI TANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Šwiateková – Navarrová 4:6, 6:4, 0:6

V Pekingu plnila Šwiateková roli nasazené jedničky a největší favoritky na celkově triumf. S Navarrovou sehrála předtím dva souboje a výprask jí uštědřila před sedmi lety na akci ITF v USA (6:0, 6:2) i ve čtvrtfinále letošního Australian Open (6:1, 6:2).

Do osmifinále v čínské metropoli se polská hvězda dostala suverénně a Yue Yuan i Camile Osoriové nadělila kanára. V dalším duelu s Navarrovou ovšem selhala, doplatila na obrovský počet nevynucených chyb i laciných minel a sama potupného kanára schytala. Američanka ovšem rozhodně hrála lépe než v posledních protrápených měsících a na šokující porážce favorizované rodačky z Varšavy měla svůj podíl.

Šwiateková v zápase čelila 15 brejkbolům a šestkrát ztratila vlastní servis, přičemž Navarrové ho sebrala jen třikrát. Světová dvojka zlikvidovala manko setu a brejku a po bezmála dvou hodinách boje poslala utkání do rozhodujícího setu. V něm ale předvedla jasně nejhorší pasáž v tomto souboji a za 40 minut neuhrála ani jeden game.

Majitelka šesti grandslamových trofejí tak přišla o svou neporazitelnost na China Open. Na pekingské tisícovce v minulosti startovala pouze předloni a došla si pro titul. Navíc ztratila šestizápasovou vítěznou sérii, která začala v úvodu asijské tour triumfem na pětistovce v jihokorejském Soulu.

Pro Šwiatekovou se jedná o velkou komplikaci v boji o tenisový trůn na konci sezony. Její rivalka a aktuální světová jednička Aryna Sabalenková kvůli zranění Peking vynechala a mohla ztratit velkou porci ze svého výrazného náskoku v čele žebříčku. Polka ovšem svou šanci promarnila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Navarrová se dočkala svého prvního skalpu TOP 10 od lednového Australian Open a celkově teprve šestého. Ve čtvrtfinále se bývalá světová osmička střetne s krajankou Pegulaovou, nebo Ukrajinkou Kosťukovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
tommr
01.10.2025 16:05
Jako obvykle jsme se dočkali v zápase Swiatekový kanára ale tentokrát přistál na nečekaný straně ...
Pro Lindu Noskovou se dneska už podruhý vyčistila cesta pavoukem. Měla by toho využít ...
Reagovat
com
01.10.2025 16:01
luxus smile
Reagovat
muster
01.10.2025 16:07
shock, bagel
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.10.2025 16:37
pán muster zde
Reagovat
Amadeus1
01.10.2025 15:54
Pšonka by takovej výprask měla dostávat pořád, he-he.
Reagovat

