Šokující porážka Šwiatekové! Po mizerném výkonu schytala kanára a přišla o neporazitelnost
Šwiateková – Navarrová 4:6, 6:4, 0:6
V Pekingu plnila Šwiateková roli nasazené jedničky a největší favoritky na celkově triumf. S Navarrovou sehrála předtím dva souboje a výprask jí uštědřila před sedmi lety na akci ITF v USA (6:0, 6:2) i ve čtvrtfinále letošního Australian Open (6:1, 6:2).
Do osmifinále v čínské metropoli se polská hvězda dostala suverénně a Yue Yuan i Camile Osoriové nadělila kanára. V dalším duelu s Navarrovou ovšem selhala, doplatila na obrovský počet nevynucených chyb i laciných minel a sama potupného kanára schytala. Američanka ovšem rozhodně hrála lépe než v posledních protrápených měsících a na šokující porážce favorizované rodačky z Varšavy měla svůj podíl.
Šwiateková v zápase čelila 15 brejkbolům a šestkrát ztratila vlastní servis, přičemž Navarrové ho sebrala jen třikrát. Světová dvojka zlikvidovala manko setu a brejku a po bezmála dvou hodinách boje poslala utkání do rozhodujícího setu. V něm ale předvedla jasně nejhorší pasáž v tomto souboji a za 40 minut neuhrála ani jeden game.
Majitelka šesti grandslamových trofejí tak přišla o svou neporazitelnost na China Open. Na pekingské tisícovce v minulosti startovala pouze předloni a došla si pro titul. Navíc ztratila šestizápasovou vítěznou sérii, která začala v úvodu asijské tour triumfem na pětistovce v jihokorejském Soulu.
Pro Šwiatekovou se jedná o velkou komplikaci v boji o tenisový trůn na konci sezony. Její rivalka a aktuální světová jednička Aryna Sabalenková kvůli zranění Peking vynechala a mohla ztratit velkou porci ze svého výrazného náskoku v čele žebříčku. Polka ovšem svou šanci promarnila.
Navarrová se dočkala svého prvního skalpu TOP 10 od lednového Australian Open a celkově teprve šestého. Ve čtvrtfinále se bývalá světová osmička střetne s krajankou Pegulaovou, nebo Ukrajinkou Kosťukovou.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Pro Lindu Noskovou se dneska už podruhý vyčistila cesta pavoukem. Měla by toho využít ...