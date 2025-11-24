Šokující příběh Olynikové. Musela uprchnout ze země a prodat část paže, dnes slaví debut v TOP 100
Olyniková se aktuálně veze na vítězné vlně a ovládla dva podniky WTA 125 v řadě. Triumfovala v argentinském Tucumanu i chilské Colině, kde v semifinále přehrála Češku Lauru Samson, a díky tomu se ve svých čtyřiadvaceti letech poprvé dostala do elitní stovky žebříčku WTA, aktuálně jí patří 95. příčka.
Rodačka z Kyjeva tak ukazuje, čeho lze dosáhnout, i přes to, že nikdy neměla dobré podmínky, a dokonce se ocitla na pokraji chudoby. Navíc jako malá musela společně se svou rodinou opustit zemi, protože její otec veřejně kritizoval tehdejší vládu Viktora Jankoviče. Poté se usadili v Chorvatsku, kde rozvíjela svou kariéru.
"Táta řekl, že musíme být připraveni za 30 minut. Pak jsme jeli v autě celou noc. Máma celou cestu plakala. Já jsem byla opravdu zklamaná, protože jsem tušila, že přijdu o tenisové mistrovství Ukrajiny do 10 let, kde jsem měla hrát následující týden. Táta ale řekl, že můj tenis je stejně prioritou, a já se uklidnila," vzpomínala na šokující událost v rozhovoru pro Ubitennis.
Bez podpory federace a s omezenými zdroji se v roce 2021 proslavila odvážným i kontroverzním rozhodnutím. Prodala za 5 tisíc dolarů doživotní práva na oblast své pravé paže mezi loktem a ramenem a kupujícímu umožnila vybrat si tetování, které si následně nechá udělat. Toto gesto, určené k financování její kariéry, ji proměnilo v symbol kreativity a odolnosti.
Nová ukrajinská hvězda představuje generaci, která proměňuje nepřízeň osudu v identitu – a která se nebojí porušit pravidla, aby se dostala na vrchol. Průnikem do TOP 100 ale určitě končit nechce, její cíle jsou ještě vyšší. "Chci vyhrát všechny velké turnaje, grandslamy a olympijské hry. Ze všeho nejvíc si přeji, aby můj celý život byl spojen s tenisem. Nedokážu si bez něj představit život."
Olyniková tuto sezonu odehrála až neuvěřitelné množství zápasů. Její bilance je 68 výher a pouhých 19 porážek a rozhodně nyní nemá v plánu zastavovat. Tento týden ji čeká další z oblíbených antukových turnajů. V Buenos Aires, kde ještě loni skončila v kvalifikaci, figuruje letos jako nasazená čtyřka.
