Souboj pohlaví? Byl to můj nápad a oni mi ho ukradli, tvrdí francouzský expert

DNES, 10:00
Téma 3
Expert a trenér Patrick Mouratoglou (55) tvrdí, že uspořádat další tenisový souboj pohlaví byl jeho nápad. Francouz už měl pro netradiční exhibici všechno naplánované, ale organizátoři prosincového zápasu mezi Arynou Sabalenkovou a Nickem Kyrgiosem jeho myšlenku ukradli.
Patrick Mouratoglou je uznávaným trenérem a expertem (© NICOLAS TUCAT / AFP)

Mouratoglou pořádá během tenisové sezony několik dílů své netradiční exhibice Ultimate Tennis Showdown a na kritiku fanoušků a novinářů, kteří mají mnohem raději klasické tenisové zápasy s běžnými pravidly je zvyklý. Určitě by se tak vypořádal i s negativními ohlasy spojenými s již odehraným soubojem pohlaví mezi Sabalenkovou a Kyrgiosem.

Přivést zpět kontroverzní bitvu pohlaví byl vlastně jeho nápad. "Souboj pohlaví existuje už 50 let a všichni ten příběh známe. Byl to můj nápad ho zase uspořádat. Udělali to ale oni a tak trochu mi myšlenku ukradli," řekl v podcastu bývalého britského tenisty Grega Rusedského. "Radím jim, aby to znovu nedělali," dodal se smíchem.

Pořadatelé právě skončeného souboje mezi Sabalenkovou a Kyrgiosem v Dubaji, který vyhrál Australan, si vlastně podle jeho slov vypůjčili i některá pravidla, s nimiž Mouratoglou přišel. "Změna pravidel byl můj nápad. Řekl jsem jim svou představu a oni se tím řídili."

Francouzský expert a trenér, který v minulosti vedl Serenu Williamsovou, Naomi Ósakaovou či Holgera Runeho, ale nic nevzdává a stále plánuje bitvu pohlaví uspořádat. A už má v hlavě, jak by mohl další netradiční duel vypadat.

"Asi každý tak trochu přemýšlí o rozdílech mezi ženami a muži. Co se sportu týče, tak je to vlastně otázka, na kterou všichni známe odpověď. Víme, že muži jsou silnější, rychlejší a skáčou výše než ženy. Stačí se podívat na atletiku."

Následně naznačil, co plánuje. "Co by se ale stalo, kdyby v souboji pohlaví nebyly žádné fyzické rozdíly? To je moje pointa. Chci mužům sebrat fyzickou výhodu a udělat z toho psychický a taktický duel. A to už bude hodně zajímavé."

Bitvu pohlaví ovládl Kyrgios

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Alexandris
30.12.2025 10:18
No samozřejmě, kdo jinej by vymyslel tolik trapností než tento mega super odborník a spolumicitel sester Fru.....
Jen náš Jára Cimrman toho vymyslel vic (.a taky mu to často ukradli)
Mony
30.12.2025 10:08
Nebylo napsáno to hlavní ,že Moratoglu chtěl eliminovat mužské výhody síly a fyzických proporcí, aby to byl jenom souboj mentality a tenisového umění
Alexandris
30.12.2025 10:25
On už úspěšně eliminoval zářivé talenty - "budoucnost světového tenisu'
