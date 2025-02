Španělky mají v Poháru Billie Jean Kingové novou kapitánku. Proti Češkám povede tým Suárezová

Carla Suárezová (36) se stala novou kapitánkou španělských tenistek pro soutěž Billie Jean King Cupu. Bývalá členka TOP 10 povede tým už v dubnovém kvalifikačním klání v Česku, kde se rozhodne o postupujícím do listopadové finálové fáze ze skupiny B.

Španělské tenistky povede v dubnové kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové v Česku nová kapitánka Carla Suárezová. Bývalá šestá hráčka světového žebříčku podepsala s vedením svazu smlouvu na dvě sezony. Funkce se šestatřicetiletá Španělka ujala necelé tři a půl roku po konci hráčské kariéry, během níž získala na okruhu WTA dva tituly ve dvouhře a tři ve čtyřhře.

Třetím účastníkem české skupiny B bude v týdnu od 7. dubna Brazílie, nejlepší tým postoupí do listopadové vyřazovací fáze. "Bude to velká a zajímavá výzva, protože tohle je soutěž, v níž je ohromná konkurence a mnoho zemí na špičkové úrovni. Mým cílem bude dostat z holek maximum a taky si to užít," řekla Suárezová pro španělská média. "Česko má mnoho skvělých hráček nejen ve dvouhře, ale i ve čtyřhře, což je v tomto formátu důležité. Brazílie má také členku světové dvacítky, bude to vyrovnané utkání,“ uznala Suárezová. Španělsko by se mělo opřít především o světovou desítku Paulu Badosaovou.

¡Carla Suárez, Capitana de la Selección Española de Tenis Femenino para las temporadas 2025 y 2026! ✍️



Vítězové šesti skupin se společně s loňskými šampionkami z Itálie a Číňankami, které jsou hostitelskou zemí finálové fáze, utkají o Pohár Billie Jean Kingové v Shenzhenu.

Právě na Billie Jean King Cupu v Praze v listopadu 2021 se Suárezová s hráčskou kariérou rozloučila. O 14 měsíců dříve ji musela přerušit kvůli zhoubnému nádorovému onemocnění mízních uzlin. Na grandslamech se dostala ve dvouhře nejdále do čtvrtfinále.

Novou funkci Suárezové svěřil prezident Španělské královské tenisová federace Miguel Díaz Román. "Vždy projevovala plnou ochotu reprezentovat Španělsko v mezinárodních soutěžích. O její tenisové úrovni a technických znalostech o ženském okruhu není pochyb," ocenil čtvrtfinalistku všech grandslamů.