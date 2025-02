Spekulace ohledně občanství Kasatkinové. Tým Rusky změnu vyvrátil, pořadatelé udělali chybu

Pořadatelé turnaje v Abú Zabí se omluvili Darje Kasatkinové za to, že byla ruská hráčka uvedena při nedělním losování jako reprezentantka Španělska. Administrativní omyl poté vyvolal spekulace, že sedmadvacetiletá rodačka z Togliatti změnila občanství, což její tým kategoricky popřel. Omluvu zveřejnili organizátoři na svých sociálních sítích.

"Je to nesprávná informace a můžeme kategoricky odmítnout, že přechází do Španělska. Pokud by ruské úřady měly pocit, že se snaží změnit občanství, mělo by to pro Darju vážné důsledky. Tak tomu ale není," uvedl tým Kasatkinové pro BBC.

Jedenáctá tenistka žebříčku Kasatkinová nastupuje v důsledku invaze Ruska a jeho spojence Běloruska na Ukrajinu v roce 2022 pod neutrální vlajkou. Kasatkinová se v minulosti vyjádřila proti válce a před více než dvěma lety také odhalila svou sexuální orientaci a oznámila, že má vztah se ženou. Žije v Dubaji a ve Španělsku trénuje.

"Upřímně se omlouváme za chybu, kterou udělal během živého losování jeden z našich dodavatelů, když byla u jména Darji Kasatkinové uvedena nesprávná národnost. Byla to administrativní chyba, kterou jsme opravili," napsali pořadatelé.