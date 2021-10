Sportovní talent Drobný zářil s raketou i hokejkou. Dnes by slavil 100 let

Dvěma zcela odlišným sportům se v minulosti věnovala řada lidí, jen málokdo to ale v obou z nich dotáhl až do světové Síně slávy. Jednou z výjimek je Jaroslav Drobný, který zářil jak s tenisovou raketou, tak i s hokejkou. Vítěz tří grandslamů a člen týmu mistrů světa z roku 1947 nedlouho po komunistickém puči emigroval, v barvách Egypta vyhrál Wimbledon a nakonec se usadil v Londýně. Od narození jedné z nejvýraznějších osobností tuzemského sportu dnes uplynulo 100 let.