Srbská premiérka vzala fiasko na Adria Tour na sebe. Nechte Djokoviče být, je to moje vina

Brnabičová uvedla, že Djokovič měl jedině dobrý úmysl, a pokud někdo chce někoho z rozšíření nákazy vinit, pak by měl vinit ji. "Chtěl pro náš region udělat dobrou věc, vybrat peníze na charitativní účely. Je to moje vina, ne Djokoviče, nechte ho být. To my jsme uvolnili opatření. Kdybychom to neudělali, žádný turnaj by nebyl. Jen naslouchal našim doporučením."

Premiérka Srbska přiznala, že by jednala stejně. "Raději bych také uspořádala turnaj a pak byla případně kritizována, než jen sedět doma. Proto Novakovo rozhodnutí uskutečnit Adria Tour plně podporuji."

Adria Tour měla být čtyřdílná série, která odstartovala v srbském Bělehradu. Od samého začátku v tenisovém světě vyvolávala rozruch, jelikož se nedodržovaly žádné rozestupy, nenosily roušky, ochozy byly plné diváků, hráči se po zápasech objímali, podávali si ruce a absolvovali několik společných akcí jako basketbalový či fotbalový mač nebo párty v klubu.

Nakonec se nedohrál ani druhý díl, finále bylo zrušeno poté, co Grigor Dimitrov po návratu do Monaka ohlásil pozitivní test na koronavirus. Ten se potvrdil dále ještě u Borny Čoriče, Viktora Troického a jeho manželky, Djokoviče a jeho manželky, členů realizačního týmu světové jedničky Gorana Ivaniševiče a Marca Panichiho a Dimitrovova trenéra Christiana Groha.

Celý projekt a také Djokovič od té doby čelí vlně kritiky. Brnabičová však svým vyjádřením podpořila názor předního srbského epidemiologa Zorana Radovanoviče, jenž prohlásil, že fiasko na Adria Tour není vinou Djokoviče, nýbrž vlád jednotlivých zemí, které měly 17násobného grandslamového šampiona údajně oklamat a aktuální situaci ohledně pandemie koronaviru zkreslit. Proto by měly nést zodpovědnost.