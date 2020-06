Přední epidemiolog se zastal Djokoviče: Byl zrazen a oklamán vládou, zodpovědnost by měli nést jiní

Zoran Radovanovič je přesvědčen o tom, že za fiasko na Adria Tour by měli nést zodpovědnost jiní, nikoli pořadatel Novak Djokovič. Světová jednička byla dle předního srbského epidemiologa oklamána vládou, která prezentovala situaci ohledně pandemie koronaviru mnohem lépe, než jaká ve skutečnosti je.

Měl to být splněný dětský sen. Djokovičovi se pořadilo na Balkán nalákat špičkové tenisty a tamním fanouškům předvést skvělou show. Jenže sen se rozplynul už během druhého ze čtyř dílů v chorvatském Zadaru. Grigor Dimitrov, který se koronavirem nakazil jako první, organizátory informoval o pozitivním testu a ti okamžitě zrušili finálový souboj v chorvatském městě.

Dále měli pozitivní test sám pořadatel Djokovič, jeho manželka, trenér Goran Ivaniševič a kondiční kouč Marco Panichi, Dimitrovův trenér Christian Groh, Borna Čorič a Viktor Troicki s manželkou.

Není to zase takovým překvapením. Účastníci nedodržovali rozestupy, po zápasech se objímali a podávali si ruce, navíc absolvovali několik společných akcí. Ani v ochozech, které byly každý den zaplněny fanoušky, nepanovala žádná přísná opatření. Dodržování rozestupů se neřešilo ani na tribunách a roušky jako kdyby neexistovaly.

Jenže podle srbských a chorvatských regulí bylo vše v pořádku, organizátoři údajně vše dodržovali. Proto se Radovanovič světové jedničky zastal. "Novak balancoval na hodně tenkém ledě, konání takové akce nebylo bezpečné. Novak si kritiku nezaslouží," uvedl přední epidemiolog s tím, že zodpovědnost by měli nést jiní.

"Byl totiž uveden v omyl vládou a nevěděl, jak je situace vážná. Bylo mu prezentováno něco úplně jiného. Je vinen pouze kvůli své víře ve stát a systém. Nedokázal si představit, že by ho mohly naše úřady podvést. Řídil se pouze radami odborníků a ti ho oklamali. Šlo čistě o politiku a nemysleli na to, že by mohli ohrozit další hráče a diváky."

Na Adria Tour a Djokoviče se strhla vlna kritiky už během úvodního dílu v srbském Bělehradu. Ta největší vlna ovšem přišla poté, co se roztrhl pytel s pozitivními testy na Covid-19. Chorvatští tenisoví příznivci jsou na 17násobného grandslamového šampiona natolik naštvaní, že mu přejí smrt. "Djokoviči, zemři na to. Přejeme ti to. Zdravíme ze Splitu," stojí na jednom z graffiti. Celou situací se už zabývá policie.