Srpnový turnaj WTA v Montréalu je odložen na příští sezonu

Vláda kanadské provincie Québec tento týden přijala opatření pro boj s koronavirem, která zakazují konání sportovních či kulturních akcí až do konce srpna.



Na opatření tak museli zareagovat pořadatelé tenisového turnaje v Montréalu a po rychlém jednání s vedením WTA oznámili, že letošní ročník se o rok odkládá.



"Na začátku krize s nemocí COVID-19 jsme doufali, že se situace brzy vyřeší a náš turnaj se bude hrát podle plánu. Ale v posledních týdnech jsme věděli, že se šance čím dál více zmenšují," prohlásil ředitel turnaje Eugéne Lapierre.



"Naší prioritou při řešení této krize bylo vždy zajistit bezpečí a blaho našich hráčů, fanoušků, dobrovolníků, partnerů a zaměstnanců. Tuto zprávu jsme oznamujeme s těžkým srdcem, ale nařízení respektujeme a chápeme. Děkujeme všem partnerům za podporu v této obtížné situaci. V následujících měsících budeme neúnavně pracovat na tom, abychom z příštího ročníku udělali velkou oslavu tenisu."



Montréal je společně s Torontem dějištěm Rogers Cupu, jenž se každoročně hraje ve stejném termínu pro muže a ženy střídavě právě v těchto dvou kanadských městech.



Letos v Montréalu měly hrát ženy. Organizátoři se s vedením WTA dohodli, že tenistky budou mít Montréal ve svém kalendáři i příští rok místo Toronta. Hlavní soutěž začne 9. srpna.



Předloni na turnaji kategorie WTA Premier 5 triumfovala Rumunka Simona Halepová, letos měla titul z loňského Toronta obhajovat domácí Bianca Andreescuová.



A co mužský Rogers Cup v Torontu?

V tuto chvíli není jasné, jak bude naloženo s mužským Rogers Cupem, který se má letos konat v Torontu. To patří do provincie Ontario, jež zatím tak tvrdé opatření jako Québec neučinila.



Pokud by se letos nekonal ani podnik ATP Masters 1000 v Torontu, pravděpodobně by i muži měli Rogers Cup o rok odložený a hráli by v Torontu příští sezonu. V opačném případě zůstává otázkou, zda by se turnaj ATP konal dvakrát po sobě v Torontu, nebo by v roce 2021 hráli muži i ženy v Montréalu.



Tenisová sezona byla přerušena začátkem března. Kvůli šíření pandemie koronaviru se poprvé od druhé světové války nebude hrát Wimbledon, další grandslam Roland Garros byl přeložen z jara na podzim. Znovu hrát se nezačne dřív, než 13. července.



Ve Spojených státech amerických zatím pokračují s přípravami US Open, kde má 24. srpna odstartovat kvalifikace. Každopádně odložením Rogers Cupu tenistky přišly o jeden ze dvou velkých přípravných turnajů.