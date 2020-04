Turnaj žen v Montréalu bude zřejmě zrušen. Kvůli nařízení kanadské provincie

Tenisová sezona je sice zatím pozastavena do 13. července, ale už nyní je prakticky jasné, že se v srpnovém termínu neuskuteční prestižní turnaj žen v Montrealu. Vláda kanadské provincie Québec totiž přijala opatření pro boj s koronavirem, která zakazují konání sportovních či kulturních akcí až do konce srpna.

Organizátoři Rogers Cupu, jenž se každoročně hraje ve stejném termínu pro muže a ženy střídavě v Torontu a Montrealu, už uvedli, že o osudu turnaje jednají s organizací WTA.

"Prioritou v této krizové situaci je pro nás bezpečí a blaho našich hráčů, fanoušků, dobrovolníků, partnerů a zaměstnanců, což při rozhodování vezmeme v úvahu," uvedl v pátek ředitel montrealského turnaje Eugéne Lapierre.

Turnaj kategorie Premier 5, který v roce 2012 právě v Montrealu vyhrála Petra Kvitová, se měl hrát 10. až 17. srpna. Předloni triumfovala Rumunka Simona Halepová, titul z loňského Toronta měla obhajovat domácí Bianca Andreescuová.

Rogers Cup mužů, který patří do série podniků Masters 1000, se má letos konat v Torontu. To patří do province Ontario, jež zatím tak tvrdé opatření jako Québec neučinila.

Tenisová sezona byla přerušena začátkem března. Kvůli šíření nemoci covid-19 se poprvé od druhé světové války nebude hrát Wimbledon, další grandslam Roland Garros byl přeložen z jara na podzim. Znovu hrát se nezačne dřív, než 13. července.