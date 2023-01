Start v Hobartu nezvládly bývalé šampionky Cornetová a Mertensová

Alizé Cornetová v roce 2016 v Hobartu získala jeden ze svých šesti titulů na okruhu WTA a jedinou trofej na tvrdém povrchu pod otevřeným nebem. Ale také tři ze sedmi startů v Tasmánii pro ni skončily hned v 1. kole.



Letos třetí nasazená Francouzka zaváhala proti Elisabetě Cocciarettová. 32letá Cornetová podlehla o jedenáct let mladší Italce v prvním vzájemném střetnutí 4-6 2-6.



Také loni Cornetová v generálce na Australian Open vypadla hned v prvním kole, v Melbourne pak ale vyřadila Garbině Muguruzaovou či Simonu Halepovou až při své 63. účasti na grandslamu postoupila poprvé do čtvrtfinále.



Elise Mertensová má na Hobart krásné vzpomínky, neboť v hlavním městě australského ostrovního státu získala první dva tituly na okruhu WTA. V Premiérově triumfovala v sezoně 2017 a rok později úspěch obhájila.



Letos však 27. singlistka a 5. deblistka světa poprvé nepřešla hned přes svou úvodní soupeřku. Druhá nasazená Belgičanka nestačila na krajanku Marynu Zanevskou, které podlehla dvakrát 4-6.



27leté Mertensové se tak nepovedla generálka na Australian Open, na kterém třikrát po sobě nechyběla v osmifinále a při debutu v roce 2018 si postupem do semifinále vytvořila své grandslamové maximum.

Mertensová byla dnes v Hobartu jedinou neúspěšnou Belgičankou. Kromě Zanevské totiž postoupily i Alison Van Uytvancková a Ysaline Bonaventureová.



Poslední Češka v soutěži Marie Bouzková, která plní roli nasazené jedničky a už včera odstartovala výhrou nad Rumunkou Cristianovou, bude ve druhém kole čelit kvalifikantce Anně Blinkovové (h2h 2-1). Ta si dnes poradila s Italkou Luciou Bronzettiovou.