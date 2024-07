Stromovka české finále uvidí. O deblový titul si zahrají i Šafářová s Mattekovou-Sandsovou

WTA PRAHA - Pořadatelé a většina fanoušků se na Livesport Prague Open dočká vysněného finále ve čtyřhře mezi vícenásobnými grandslamovými šampionkami. Domácí nasazené jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se v pátek od 9:30 utkají s krajankou Lucií Šafářovou (37) a Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou (39), které v semifinále smetly 6:2, 6:2 italsko-belgické duo Camilla Rosatellová a Kimberley Zimmermannové a na prvním společném turnaji po šesti letech postoupily do zápasu o titul.

Rosatellová/Zimmermannová – Matteková-Sandsová/Šafářová 2:6, 2:6

Šafářová s Mattekovou-Sandsovou vyhrály po společném návratu po necelých šesti letech i podruhé. Duel proti Rosatellové a Zimmermannové zvládly za 61 minut. Soupeřkám vzaly pětkrát servis, samy o něj přišly jen jednou. Ve finále se utkají s Krejčíkovou a Siniakovou, které pojaly turnaj jako přípravu před olympijskými hrami v Paříži, kde budou obhajovat zlato z Tokia.

"Je to úžasný, asi jsem to úplně nečekala. Nevěděla jsem, jak to bude vypadat po tak dlouhé době, kdy jsem nehrála žádný zápas a v tom deblu se odehrává všechno rychle. Ale musím říct, že kde jsme s Bethanií skončily, tam jsme začaly a moc si to užíváme, je krásné si zahrát takhle finále. Asi je to trošku nad plán. Ono už je pro mě všechno nad plán," řekla Šafářová.

Team Bucie je v Praze ve finále!



Lucie Šafárová a Bethanie Mattek-Sands zvládly svoje semifinálové utkání a ve finále si zahrají proti Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové! pic.twitter.com/AsNSsfaBMZ — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) July 25, 2024

Páteční finálový program začne kvůli usnadnění přesunu hráček do Paříže už v 9:30. Otevře ho finále čtyřhry, o titul v singlu se začne hrát nejdříve v 11:30. "Finále v 9:30 je hodně přísné. Chápu samozřejmě ty důvody, takže doufám, že i lidé přijdou takhle brzy ráno. Snídani s sebou," doplnila Šafářová.

Trio českých deblistek doplněné o sympatickou Američanku tak domácím fanouškům vynahradí zklamání z dvouhry, ve které v semifinále ztroskotaly Laura Samson i nasazená jednička Linda Nosková.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Praze