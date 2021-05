Struff se na domácí antuce v Mnichově dostal poprvé do finále, vyzve Basilašviliho

ATP MNICHOV - Jan-Lennard Struff na domácí antuce v Mnichově porazil Bělorusa Ilju Ivašku a poprvé postoupil do finále turnaje ATP. O titul si 31letý Němec zahraje s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim, který dnes vyhrál dohrávku se Slovákem Norbertem Gombosem i semifinále s druhým nasazeným Norem Casperem Ruudem a do finále postoupil bez ztráty setu.

Jan-Lennard Struff si semifinále turnaje ATP zahrál poosmé v kariéře a poprvé v něm uspěl. Na domácí antuce v Mnichově přehrál 6-4 6-1 běloruského kvalifikanta Ilju Ivašku, který nedokázal navázat na včerejší skalp světové šestky a dvojnásobného šampiona Alexandera Zvereva.



"Jsem moc šťastný, že jsem poprvé ve finále a navíc na domácí půdě v Německu. Jen bych byl radši, kdyby to bylo před fanoušky, ale bohužel doba tomu nepřeje," řekl Struff.



Jednatřicetiletý Němec se ve svém prvním finále utká s Nikolozem Basilašvilim (h2h 3-3). Gruzínský tenista dnes zvládl čtvrtfinálovou dohrávku se slovenským lucky loserem Norbertem Gombosem i semifinále s druhým nasazeným Norem Casperem Ruudem, kterého smetl 6-1 6-2.



Devětadvacetiletý Basilašvili do Bavorska dorazil se šňůrou tří porážek, do svého druhého letošního a celkově sedmého finále však postoupil suverénně gez ztráty setu. Už čtyřikrát po sobě v něm neprohrál, poslední čtvrtý titul slavil nečekaně v polovině března na silně obsazené akci v Dauhá, kde vyřadil i Rogera Federera.