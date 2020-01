Strýcová s Hsieh porazily Krejčíkovou a Siniakovou a na Australian Open zaútočí na titul

Barbora Strýcová se Su-Wei Hsieh se hned na úvodním turnaji sezony v australském Brisbane radovaly ze šesté společné trofeje a na ni úspěšně navazují na letošním Australian Open.

Na úvodním grandslamu sezony po cestě do finále neztratily jediný set. V semifinále si nasazené jedničky poradily 6-2 6-3 s Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou, které v úvodu roku triumfovaly v Shenzhenu a připsaly si první letošní porážku.

Strýcová s Hsieh hned v úvodním gamu po využití šestého brejkbolu sebraly servis Krejčíkové, v následujícím gamu odvrátily brejkbol a ve zbytku utkání už měly navrch. Češka s Tchajwankou odvrátily oba brejkboly, ve druhé sadě pro změnu brejkly obě své protivnice a po hodině a 35 minutách se radovaly z postupu.

Strýcová se po boku Hsieh loni ve Wimbledonu vůbec poprvé dostala do finále grandslamu a uspěla. I díky wimbledonské trofeji je 33letá rodačka z Plzně momentálně deblovou světovou jedničkou. O rok starší Hsieh slavila deblový titul ve Wimbledonu už o šest let dříve a ještě přidala triumf na French Open 2014.

"Jsem nadšená, že jsme v dalším grandslamovém finále. Moc to pro mě znamená a zvláště s takovou partnerkou, jako je Su-Wei, a tady v Austrálii. Ke konci už to bylo trochu vyhecovanější, ale tak to bývá," řekla Strýcová v rozhovoru na kurtu. "Snažila jsem se do českého souboje nezasahovat," vtipkovala Hsieh.

V pátečním finále se česko-tchajwanský tandem utká s dvojicí Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová. Předloňské šampionky a loňské finalistky porazily 7-5 6-2 sestry Latishu a Hao-Ching Chanovy. Pokud ve finále překonají i Strýcovou s Hsieh, dostanou se v žebříčku před českou hráčku, Mladenovicová by se vrátila na post světové jedničky.

Strýcová se může stát první českou deblovou šampionkou od roku 2017, kdy triumfovala Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.