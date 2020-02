Strýcová se Su-Wei Hsieh jako druhé ovládly Dubaj a Dauhá během jedné sezony

Barbora Strýcová a Su-Wei Hsieh po lednovém triumfu v Brisbane vyhrály během posledních dvou týdnů dva turnaje na Blízkém Východě. Po Dubaji ovládly také Dauhá, což se jednomu páru povedlo teprve podruhé v historii. Před nimi to dokázaly jen Lisa Raymondová a Liezel Huberová v roce 2012.



V dnešním finále si nasazené jedničky poradily s Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou a Lotyškou Jelenou Ostapenkovou. Ve druhém setu sice od stavu 4-1 ztratily čtyřikrát po sobě podání a musely do super tie-breaky, ten ale ovládly a po hodině a půl zvítězily 6-2 5-7 10-2.



"Jsem na nás pyšná. Moc to pro nás znamená. Není snadné cestovat z Dubaje a hrát pak tady. Hrajeme také dvouhru, takže máme spoustu zápasů a je to fyzicky i psychicky náročné," uvedla Strýcová.

The moment of victory!



.@BaraStrycova and Hsieh Su-wei beat Dabrowski and Ostapenko 6-2, 5-7, 10-2 to become the 1st team to achieve the Middle East sweep in the same season since @lisaraymond73 and Liezel Huber in 2012. pic.twitter.com/MlZfSti7Ki