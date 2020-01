Strýcová v Brisbane začala skalpem Kontaové. V dalším kole může narazit na Muchovou

Barbora Strýcová loni ve Wimbledonu prožila životní turnaj, když si poprvé v kariéře zahrála semifinále grandslamu ve dvouhře a po boku Su-Wei Hsieh získala první grandslamovou trofej. Loňskou sezonu navíc zakončila coby deblová světová jednička.

Po fantastické etapě kariéry byla fyzicky i psychicky vyčerpaná, a dokonce zvažovala konec kariéry. Ten se ale odkládá, jelikož letošní tenisový rok chce 33letá rodačka z Plzně odehrát celý.

A vstoupila do něj skvěle. V Brisbane, kde hraje po osmi letech, i při své čtvrté účasti prošla úvodním kolem. Dnes si v něm po setech 6-2 3-6 6-3 vyšlápla na nasazenou sedmičku Johannu Kontaovou, kterou porazila i potřetí.

Strýcová byla v utkání s Britkou mnohem lepší hráčkou, skvěle se pohybovala a méně kazila. Kontaová českou veteránku potrápila pouze ve druhé sadě, v níž se herně zvedla. Strýcová se v rozhodující sadě dostala do vedení dvou brejků, ovšem první možnost zápas ukončit nevyužila. Druhou naštěstí pro ni nepotřebovala, na returnu proměnila v pořadí druhý mečbol a po dvou hodinách a čtvrt mohla slavit.

Strýcová v případě postupu do čtvrtfinále vyrovná své maximum na turnaji z roku 2011. O postup mezi nejlepší osmičku si může zahrát s Karolínou Muchovou, jež rozehrála souboj s Američankou Riskeovou.

Czech @BaraStrycova pulls off an upset, downing No.7 seed @JohannaKonta 6-2 3-6 6-3 in 1R.#BrisbaneTennis pic.twitter.com/HWu9iLbIS6